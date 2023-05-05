В поле в Ростовской области тракторист нашел трехметровый дрон

Летательный аппарат отправили на экспертизу Фото: Александр КОЦ

В Октябрьском районе Ростовской области нашли дрон. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, предмет обнаружил тракторист, который занимался в поле сельхозработами.

- Это место находится в семи километрах от населенного пункта. Рядом нет ни домов, ни других жилых строений. Поэтому одному Богу известно, сколько аппарат здесь пролежал. Но обнаружили его только вчера, 4 мая, - сказал источник издания.

По словам сотрудников сельской администрации, мужчина, который и наткнулся на дрон, не испугался и сразу вызвал полицию.

Правоохранители оцепили место, а затем забрали дрон для дальнейшей экспертизы.

Источник издания говорит, что летательный аппарат при посадке развалился на несколько частей. У техники отсутствовало крыло.

- Судя по всему, это гражданский дрон. Он не предназначен для нанесения ударов. На дроне могла стоять видеокамера. Более точная информация о дроне будет известна после экспертизы, - сказал источник издания.

Известно, что длина летательного аппарата примерно два метра.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донском крае беспилотник врезался в конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов. В результате случился пожар, который сразу потушили. Жертв и пострадавших нет.

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