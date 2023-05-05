Суд вынес приговор жителю Ростовской области, который задушил женщину шнуром из-за 20 тысяч рублей

Ростовчанина отправили в колонию строгого режима за кражу и убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове Октябрьский районный суд вынес приговор обвиняемому в убийстве и краже, передает объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что Александр (имя изменено – прим. ред.) решил поживиться за чужой счет. Он взломал окно и проник в дом. Оказавшись в помещении, мужчина поднял все вверх дном в поисках ценных вещей. В этот момент домой вернулась хозяйка. По всей видимости, женщина оказалась не из робкого десятка. Поняв, что в дом проник вор, она начала на него кричать.

Тогда Александр набросился на нее с кулаками. Мужчина бил женщину по голове, а когда она упала, схватил электрический шнур и задушил им свою жертву.

Расправившись с хозяйкой дома, он забрал двадцать тысяч рублей и убежал. Однако оперативники быстро вычислили подозреваемого и поймали. На мужчину завели дело по статьям «Убийство» и «Кража».

Обвиняемого признали виновным. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери задержали 33-летнего мужчину и его 23-летнюю жену. По версии следствия, супруги вначале расправились с малышкой, а потом расчленили ее и спрятали останки в холодильник. В отношении мужа и жены возбудили уголовное дело, их взяли под стражу. Идет следствие.

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