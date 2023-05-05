Рассказываем, в какой день распогодится для прогулок. Фото: Екатерина ПОПОВА

Погода в Ростове-на-Дону на длинные праздничные выходные с 6 по 9 апреля порадует любителей прогулок в первый день, а потом температура пойдет на понижение. Любителям шашлыков настрой может испортить ненастье — на три дня зарядят дожди, порой с грозами. Публикуем подробный прогноз от ростовского гидрометцентра, чтобы вы были готовы к выходным на все сто.

В Ростове-на-Дону в субботу, 6 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 12-14. Температура воздуха ночью +11-13, днем +24-26.

В воскресенье, 7 мая, в донской столице будет облачно с прояснениями. Ночью будет сухо, а днем пройдет небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный 7-12 метров в секунду, днем с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9-11, днем +13-15.

В понедельник, 8 мая, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8 градусов, днем +11-13.

Во праздничный вторник, 9 мая, будет дождливо. Причем сильный дождь будет срываться и утром, и среди дня, и вечером. Ветер ожидается северо-восточный 8-13 метров в секунду с порывами. Ночью столбики термометров поднимутся до +9, а днем до +14.

В Ростовской области в субботу также будет облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северный 5-10 метров в секунду, днем местами, в том числе при грозе, с порывами 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+15, по северу и западу до +5, днем +20-25, по югу до +28, в северо-западных районах +12-17 градусов.

В воскресенье местами пройдет небольшой и умеренный дождь, днем в отдельных районах — сильный. Ветер северный и северо-восточный 7-12 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-18. Температура воздуха ночью +7-12 градусов, по северу и западу до +1, днем +10-15, по югу до +21.

В понедельник в отдельных районах ожидается небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5-10, при прояснениях до 0, а днем +7-12, по югу до +17.

Во вторник в большинстве районов зарядят дожди. Разве что потеплеет на градус-два по сравнению с понедельником.

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