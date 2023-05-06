«Все делала ради ребят»: в Ростове поймали многодетную карманницу, жертвами которой становились пенсионерки

Полиция оперативно задержала подозреваемую в кражах женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону под суд отправилась 26-летняя женщина. Она совершила несколько краж, вытащив деньги у пенсионерок, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

КАРЬЕРА НЕ ЗАДАЛАСЬ

Наталья (имя изменено — прим. Ред.) приехала в Ростов из другого региона вместе с детьми в поисках лучшей жизни. Женщина остановилась жить у дальних родственников.

Вот только с работой у Натальи не клеилось. Устроиться в хорошее место не удалось, поэтому она начала трудиться уборщицей.

Как позже скажет следователям Наталья, денег ей катастрофически не хватало. И тогда она решила забрать их у других.

Причем, в жертвы выбирала исключительно пенсионерок.

«РЕШИЛА, ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОМЕНТОМ»

Так, первую кражу Наталья совершила в продуктовом магазине. По стечению обстоятельств, жертвой стала пенсионерка, которая только вышла из банка со снятыми со счета 25 тысячами.

- Я обратила внимание, что у нее была распахнута сумка, и решила, почему бы не воспользоваться моментом, - расскажет позже Наталья.

Она вытащила деньги и быстро ушла с ними.

Через пару дней, действуя по той же схеме, Наталья обокрала другую женщину. На этот раз ее жертвой стала клиентка аптеки. Из ее рюкзака многодетная мать вытащила портмоне с 24 тысячами.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Еще через пару недель, когда деньги были потрачены, Наталья обокрала посетительницу салона сотовой связи.

Причем, сообщает источник издания, опасаясь оставить отпечатки пальцев, карманница всегда перед тем, как залезть в сумку, одевала на руку пакет.

А вот о камерах она не думала. Ее действия попали в объективы и в магазине, и в аптеке, и в салоне.

Помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник рассказала, какое решение вынес суд. Фото: предосталвено прокуратурой Советского района Ростова

Благодаря видеозаписям многодетную мать поймали.

- Приговором Советского районного суда подсудимая признана виновной в 3 инкриминируемых преступлениях - кража, по совокупности совершенных преступлений ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - сообщила помощник прокурора Советского района Ростова Алла Дудник.

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