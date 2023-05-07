«Папочка, нас здесь много, все мы защитники»: участники СВО и их семьи посетили открытие памятника «Павшим за Родину»

В Усть-Донецком районе Ростовской области прошло торжественное открытие памятника «Павшим за Родину». Фото: Александра Михайлева

В Усть-Донецком районе Ростовской области прошло торжественное открытие памятника «Павшим за Родину», посвященного участникам боевых действий и локальных войн. В этот день на территории комплекса «Скорбящий воин» собралось немало людей, все они пришли почтить память доблестных солдат.

После церемонии члены семей погибших солдат и тех, кто по сей день несет службы поделились чувствами с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Утром площадь у мемориального комплекса «Скорбящий воин» уже была заполнена неравнодушными людьми. Стройным шагом к трибуне направлялись участники боевых действий. Одной рукой мужчины прижимали к сердцу букеты алых гвоздик, а другой крепко сжимали, развевающиеся флаги войск. В это же время на плацу начали выстраиваться юнармейцы. Несмотря на то, что майское солнце «кусалось», ребята стойко не подавали виду. С серьезными лицами «красные» беретки трепетно поправляли друг другу георгиевские ленточки

Утром площадь у мемориального комплекса «Скорбящий воин» уже была заполнена неравнодушными людьми. фото: Александра Михайлева

Едва вблизи Вечного огня заиграл духовой оркестр, толпа затихла. Под торжественные звуки фанфар шелковое полотно было сброшено. Глазам зрителей предстал четырехметровый постамент из метала, бронзы и камня.

По словам автора проекта, скульптора Дмитрия Лындина, идея заключалась в том, чтобы показать бойцов последних десятилетий, отдавших жизнь за благополучие страны.

– Думаю, многие обратили внимание, что на памятнике прослеживается форма Афганистана, Чечни и сегодняшней СВО. Обрамляет все это буква «Z», как символ победы, - поделился впечатлениями автор. По словам скульптора, работа была выполнена в рекордные сроки - от задумки до реализации прошло чуть больше двух месяцев.

ОТВАЖНЫЙ МАЛЫШ

Едва прозвучал гимн Российской Федерации, все собравшиеся поспешили возложить к памятнику цветы. Одни оставляли букеты у подножья и сразу удалялись, а вот другие со слезами на глазах мысленно общались с ушедшими ребятами. Одним из таких был седовласый мужчина по имени Сергей, оказалось, что он отец Алексея Ганусова, бойца, получившего сегодня посмертную награду.

Едва вблизи Вечного огня заиграл духовой оркестр, толпа затихла. Фото: Александра Михайлева

– 1 марта нашего мальчику исполнилось бы 38 лет, - с болью в сердце произносит Ганусов-старший. - Здесь в Усть-Донецке у него осталась жена и две дочери, мы же с матерью оставили дом и уехали досматривать родителей в станицу. Алешка был очень работящим. То на севере трудился, то в Москве. Всегда знаете, такой волевой крепыш, буквально с детства. Помню, приходит из школы и рассказывает: «Папочка, старшеклассники у нас с братом пирожки отбирали, у Сашки вырвали, а я крепко свой держал, только половинку смогли забрать». В наших воспоминаниях он до сих пор такой же отважный малыш.

«ПАПА, Я ИДУ ДО КОНЦА»

Срочником служил Алексей в секретных войсках близ Черного моря, продолжает мужчина.

– В какой-то момент попросился в Чечню, но мы с матерью не пустили. Боязно стало - молодой ведь еще был. Однако прошлым летом 2022 как на духу заявил: «Папа, добровольцем ухожу». Двое суток беседовали, но Леша стоял на своем. Перед самым отъездом объяснял: «Ну вот смотри, братик мой двоюродный Андрей не выстоял бы, совсем юный, 22 года, а я уже взрослый, сильный. Справлюсь», - вспоминает отец. - С одной стороны, с матушкой очень переживали, с другой гордились. Когда была возможность выйти в отпуск, сынок старался отзваниваться, причем ни разу не жалился - стойкий. Говорил ему: если тяжело, может вернешься. Но в ответ слышал только гордое: «Нет, пап, я иду до конца».

Сергей Ганусов вспоминает, что в хорошем настроении сходил в храм в праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября.

По словам автора проекта, скульптора Дмитрия Лындина, идея заключалась в том, чтобы показать бойцов последних десятилетий, отдавших жизнь за благополучие страны. Фото: Александра Михайлева

- Ближе к вечеру Алексей вновь позвонил и кричит жене в трубку: «Мамочка, мы уходим, возвращаемся на службу, все будет хорошо!» Это были его последние слова. 28 сентября наш Лешенька погиб. Узнали об этом гораздо позже - первые семь дней никаких вестей не было. Чем дольше сын не выходил на связь, тем мы более нервными становились, как неприкаянные блуждали по дому, а в голове лишь мысли: «Алеша, сынок, отзовись, может быть ты в плену, или ранен, не бросай своих стариков». На восьмые сутки лег спать в его доме и, кажется, пришло видение. Во сне зашел в комнату, где сидит Лешка. Сын улыбался, смеялся, а затем глядя в глаза произнес: «Папа, папа, нас здесь много, мы все герои». Проснулся в холодном поту. В этот же день печальные известия подтвердились.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Среди присутствующих были и те, кто на две недели приехал в отпуск повидать родных и на днях снова отправится «за ленточку». Один из таких бойцов выступил перед собравшимися на открытии памятника.

Едва прозвучал гимн Российской Федерации, все собравшиеся поспешили возложить к памятнику цветы. Фото: Александра Михайлева

- Такие мероприятия делают тепло на душе – и в то же время рвут ее. Мы, те, кто находится на переднем крае, всегда помним о тех, кто погиб. Мы знаем: они незримо нам помогают. Так же, как и вы. Вы верите в нас, а мы верим в Бога. А значит, мы победим, - сказал Александр.

Своей историей в этот день поделился казак Всевеликого войска Донского Иван Горбатов.

– В мае 2022 года решил пойти добровольцем, чтобы помочь своей стране. Причем такой опыт не впервой, до этого момента несколько раз ездил на территорию Нагорного Карабаха. Так что в прошлом году это был четвертый раз, когда надел военную фору. Просто понял: кто, если не мы? Это наш долг перед страной, - рассказал отец двух дочерей и дедушка трех внучек.

Одни оставляли букеты у подножья и сразу удалялись, а вот другие со слезами на глазах мысленно общались с ушедшими ребятами. Фото: Александра Михайлева

Во время специальной военной операции Иван Горбатов больше двух месяцев прослужил войсковым снайпером.

- Сегодня решил прийти на открытие торжественного мемориала, чтобы мысленно почтить память своих ребят - тех, кто сражался со мной плечом к плечу. Думаю, этот памятником станет местом силы для всех бойцов и их близких, - делится Иван Горбатов. - Тем же, кто сейчас находится в самом эпицентре событий, хочу от всего сердца пожелать быть смелым, ловким и ничего не бояться. Мужество и выносливость - в этом наша сила.

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