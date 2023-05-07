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Общество7 мая 2023 17:35

Донские власти опровергли информацию о сбитом в Ростове беспилотнике

Ранее информация об этом появилась в соцсетях
Дмитрий Кутепов
Сми призвали не позволять злоумышленникам манипулировать общественным мнением.

Сми призвали не позволять злоумышленникам манипулировать общественным мнением.

Фото: Дмитрий Кутепов

В правительстве Ростовской области отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о якобы сбитом над донской столицей беспилотном летательном аппарате, опровергнув ее.

— Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения, — отреагировал на такие сообщения заместитель областного министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Также он призвал сми ответственно относиться к публикациям в соцсетях и не позволять злоумышленникам манипулировать общественным мнением.

Отметим, что все началось в соцсетях с сообщений о хлопке в небе над Ростовом и образовавшемся черном дыме. После этого появились комментарии с историями о сбитом беспилотнике.

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