Донские власти опровергли информацию о сбитом в Ростове беспилотнике

Сми призвали не позволять злоумышленникам манипулировать общественным мнением. Фото: Дмитрий Кутепов

В правительстве Ростовской области отреагировали на появившуюся в соцсетях информацию о якобы сбитом над донской столицей беспилотном летательном аппарате, опровергнув ее.

— Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения, — отреагировал на такие сообщения заместитель областного министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.

Также он призвал сми ответственно относиться к публикациям в соцсетях и не позволять злоумышленникам манипулировать общественным мнением.

Отметим, что все началось в соцсетях с сообщений о хлопке в небе над Ростовом и образовавшемся черном дыме. После этого появились комментарии с историями о сбитом беспилотнике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК России начал расследовать взрыв беспилотника на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

Следственный комитет России даст правовую оценку инциденту, который произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Там упал и взорвался беспилотный летательный аппарат (подробности)