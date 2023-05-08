К стеле воинам-освободителям Ростова возложили гирлянду Славы

С возложения начались торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: правительство области.

В Ростове-на-Дону на Театральной площади состоялось торжественное возложение гирлянды Славы к мемориалу, посвященному воинам-освободителям. Церемония, которая открыла областные торжественные мероприятия в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в понедельник, восьмого мая.

В мероприятии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, который возглавил колонну и возложил гирлянду к памятнику-стеле. В церемонии также участвовали представители всех городов и районов области, а также около 100 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Среди присутствующих были руководители Южного военного округа, аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, правительства и Законодательного собрания области, Донской митрополии, представители областных ветеранских организаций, которые пришли, чтобы отдать дань уважения подвигу воинов-освободителей.

В честь памяти павших в годы Великой Отечественной войны, собравшиеся почтили их минутой молчания. После этого по площади прошла рота почетного караула в торжественном строю.

Многие юные жители Ростовской области, включая юнармейцев, приняли участие в областном памятном мероприятии, несущем в себе память о воинах-героях своих семей.

Губернатор провел встречу с юнармейцами, принимавшими участие в акции «Бессмертный полк».

— Я тоже пришел с портретом своего деда Максима Савельевича, участника войны. Нужно помнить о ваших прадедах и прапрадедах, о том, что они воевали за нас, за наше будущее и совершили великий подвиг — разгромили фашизм. Нынешние защитники Отечества, военнослужащие, которые исполняют задачи СВО, продолжают их дело, и все мы должны помогать им. Я знаю, что вы в этом активно участвуете. Молодцы, успехов вам, — обратился к юнармейцам Василий Юрьевич.

Отметим, что в настоящее время на Дону проживают 11 126 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий, среди которых 304 фронтовика, 6137 тружеников тыла, 907 бывших узников концлагерей и 125 жителей блокадного Ленинграда, которые также отмечают празднование Победы.