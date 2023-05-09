«Вечный огонь утопал в цветах»: Руководитель акции «Бессмертный полк» в Ростовской области рассказал, как отметит 9 мая

Несмотря на отмену "Бессмертного полка" на Театральной площади, ростовчане смогут возложить цветы к памятникам. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО

В Ростовской области в текущем году решили отказаться от проведения масштабной патриотической акции «Бессмертный полк»". Однако это не значит, что герои Великой Отечественной войны будут забыты. В каждом доме, в каждой квартире, в каждой школе и университете 9 мая будут поднимать портреты ветеранов и вспоминать об их подвигах.

Организатор акции «Бессмертный полк» в Ростовской области, руководитель патриотического поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков рассказал «КП – Ростов-на-Дону», как он сам отметит этот великий праздник, а также как отмечали День Победы после 1945 года.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» - ИНИЦИАТИВА ТАЦИНСКИХ ЖЕНЩИН

По словам Андрея Юрьевича, парады в честь 9 Мая появились в 60-е годы. Но до этого момента День Победы отмечался довольно скромно. Тогда никто не проводил парадов, шествия. Люди просто собирались и вспоминали своих героев, своих близких людей, радовались Победе и общались.

По мнению Андрея Кудрякова, еще до появления акции «Бессмертный полк» ее предвосхитили в станице Тацинской Ростовской области. Шел 83-й год. Тогда местные женщины просто взяли и по своей инициативе вынесли портреты своих героев.

- Это была абсолютно частная инициатива женщин, которые таким образом хотели сохранить память о своих мужьях. своих детях, о своих родных и близких, - напомнил руководитель патриотической акции.

В ЭТОМ ГОДУ – КАК ПОСЛЕ 1945-ГО

По словам Андрея Кудрякова, сейчас 9 Мая возвращается к нам в том формате, в котором его отмечали сразу после 1945 года.

- В этом году, скорей всего, удастся возобновить эту душевную, народную атмосферу, - считает собеседник. - Все мои однополчане по «Бессмертному полку» собираются выходить: кто - к Вечному огню, кто – в какие-то памятные места. Всей семьей, с детьми… Кто-то берет автомобиль и ездит по ряду памятников, знакомя подрастающее поколение с историей.

В этом году не обойдется без наклеивания портретов героев Великой Отечественной на автомобили, без печати изображений и надписей на футболки. Даже сотрудники ГУВД по Ростовской области наклеивают такие портреты на свои служебные машины.

Хоть и масштабное проведение акции «Бессмертный полк» в Ростовской области в этом году отменено из соображений безопасности, но такие полки прошли в школах.

- Это такое народное проявление памяти, - подчеркнул руководитель патриотической акции. – Проводят не потому, что кто-то «сверху» сказал, а потому что каждый сам проявляет свое стремление.

9 МАЯ - С СЕМЬЕЙ

В пандемию Андрей Юрьевич уже сталкивался с тем, что проведение масштабной акции оказывалось под запретом. Тогда он вместе с родными пришел 9 мая в парк имени Фрунзе, совсем не предполагая, что туда еще кто-то придет тоже.

- И если наша ветка сирени там была одна из первых, то уже к полудню Вечный огонь просто утопал в цветах, - вспоминает поисковик. – Были песни военных лет: кто-то принес гармонь, кто-то гитару. Я не сомневаюсь, что в этом году будет почти точно так же.

ДЕТИ НЕСУТ ПОРТРЕТЫ ДЕДУШЕК

Дети Андрея Кудрякова во время проведения «Бессмертного полка» несут портреты своих дедушек. Евгений Андреевич Ткачев – танкист 51-й Армии, участник обороны Сталинграда, битвы за Крым, освобождения Прибалтики.

- В Сталинграде он познакомился с моей бабушкой, медсестрой 5-й Армии, - рассказывает Андрей Юрьевич. – Их объединила любовь. А поскольку считалось, что в Сталинградской битве медсестра жила один день, а танкист - два дня, пожениться они смогли только после окончания войны.

Другой дедушка - морской пехотинец и политрук, друг Цезаря Кунникова, Василий Иванович Кудряков. Бригада Цезаря Кунникова участвовала в обороне Москвы. После чего в 1942 году Василий Иванович участвовал в рейдах в тылы врага. Были также десанты на Малой земле, и на Огненной земле. Его жена была участницей Блокады Ленинграда.

- В этот день их портреты с нами, - подчеркивает Андрей Кудряков. – Это неразрывная история: мы с ними, они – с нами. Вместе мы участвуем в Дне Победы, и ничто нас не остановит.

ВСПОМНЯТ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В этом году вместе с героями Великой Отечественной войны ростовчане и жители Ростовской области почтят память погибших участников СВО.

- Мы и в прошлом году несли портреты тех, кто погиб на Донбассе, и в этом году мы о них не забудем, - подчеркнул поисковик. – Это те люди, которые шагнули в пламя уже современной войны для защиты мирного населения. Точно так же, как и наши деды и прадеды пошли защищать женщин и детей. Это мужской долг.

Сегодня погибших участников спецоперации на Украине не просто вспоминают словами, но и присваивают их имена улицам и школам Ростовской области. Им открывают новые памятники. Андрей Кудряков не сомневается, что вскоре многие улицы получат имена ушедших из жизни героев СВО. И в этом он видит лично свою задачу.

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