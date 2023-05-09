Погода в Ростовской области на неделе с 10 по 12 мая: прогноз гидрометцентра

Погода будет переменчивой. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Погода в Ростовской области с 10 по 12 мая будет непостоянной. По данным донского гидрометцентра, к концу недели на смену дождям придет потепление.

10 мая в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Средняя скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха по ночам будет составлять +5 — +10, местами столбик термометра может снизиться до +2. Днем установится +7 — +12 градусов.

В ночь на 11 мая снова ожидаются дожди. В это время на термометре будет снова до +10, однако на западе может похолодать до +1. Местами по региону осадки сохранятся и в течение дня. Утром возможен туман. Днем потеплеет до +8 — +13 градусов. Скорость ветра будет такой же, как и в среду.

Ночью 12 мая в большинстве районов ожидается дождь. Температура — +3 — +8 градусов, в западных районах — до нуля. При этом днем погода изменится. В течение дня потеплеет до +20 градусов. Серьезных осадков специалисты не прогнозируют.

По предварительным данным, 13 и 14 мая будет +19 — +20 градусов. Ясная погода в субботу сменится пасмурной в воскресенье, но осадков не будет.

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