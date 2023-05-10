Донские студенты-агрономы научились определять плодородие почв прямо в поле

Фото: Алексей Павленко

В хуторе Персиановский Ростовской области 3 мая состоялось практическое занятие для студентов Донского государственного аграрного университета. Его организовала компания «ФосАгро-Дон», традиционный партнер донских аграриев в сфере минерального питания растений. Под руководством экспертов компании будущие агрономы изучили современное оборудование, которое позволяет в течение часа определить свыше 10 важнейших почвенных характеристик.

КАДРЫ – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

От уровня подготовки будущих агрономов зависит урожай на десятки лет вперед. Современный агроном должен ориентироваться в стремительно развивающихся агротехнологиях, и такие специалисты — на вес золота. Для работодателей важно, чтобы специалист был знаком с современными технологиями и умел ими пользоваться.

Фото: Алексей Павленко

Донской ГАУ развивает сотрудничество с передовыми компаниями, в числе которых и «ФосАгро-Дон». Она входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», обладающую исчерпывающей базой данных по всем вопросам, связанным с минеральным питанием растений.

Лекции и практические занятия эксперты компании проводят регулярно. В прошлом году студенты третьего курса посетили один из пяти центров дистрибуции «ФосАгро-Дон», изучили организацию хранения, отгрузки и погрузки удобрений, их доставку в сельхозпредприятия. Компания обеспечивает «витаминами плодородия» свыше 1,5 тыс. хозяйств в регионе.

«ФосАгро-Дон» также развивает и дополнительные сервисы для повышения эффективности применения минеральных удобрений. В их числе – услуга агросопровождения, а также сервисы в сфере контроля за почвенным плодородием с применением современного оборудования.

Фото: Алексей Павленко

Мобильная полевая лаборатория, которую эксперты продемонстрировали студентам на занятии, вызвала у будущих специалистов профессиональный интерес. Снаружи – простой чёрный чемоданчик, а внутри – всё, что нужно для того, чтобы наладить полноценный диалог с почвой и растениями. Своего рода переводчик с языка растений на язык человеческий.

- Это настоящее сокровище для специалиста. Агроному полезно иметь в собственности такую полевую лабораторию, чтобы не на глазок определять, какие элементы питания нужно внести, а с помощью точных расчетов, - поделилась впечатлением студентка второго курса Валерия Загорий.

Она не только была внимательной слушательницей, но и ассистировала экспертам «ФосАгро-Дон» при проведении диагностики почвенных проб: «Научилась определять наличие нитратного и аммонийного азота, фосфора и калия в почве. Это основные элементы питания для всех полевых культур. Мне пригодятся эти навыки в будущем: я хочу работать агрономом, организовать свой бизнес».

Фото: Алексей Павленко

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА

Агрохимия – та отрасль знаний, которая развивается сегодня особенно динамично и стимулирует сельскохозяйственное производство. Как отмечают преподаватели Донского ГАУ, благодаря удобрениям удается сохранять плодородие почв и получать такой урожай, который обеспечивает продовольствием все население земного шара.

- Наука не стоит на месте: появляются все новые способы почвенной диагностики. И это наше будущее, - считает заведующий кафедрой агрохимии и экологии Донского ГАУ Владимир Турчин.

По оценке доцента кафедры агрохимии и экологии Донского ГАУ Антона Громакова, экспресс-диагностика плодородия почв открывает перед донскими аграриями ряд преимуществ. Прежде всего, это оперативность.

- Стандартный метод агрохимического обследования почв занимает несколько дней, за это время состояние почвы меняется, это особенно касается содержания подвижных элементов питания. Проведение почвенной диагностики с помощью такой полевой лаборатории позволит оперативно скорректировать нормы внесения удобрений непосредственно перед посевом или другими технологическими операциями. Это может способствовать повышению урожайности при сокращении затрат на минеральное питание, соответственно, влияет на экономику, - считает Антон Громаков.

Помимо получения практических навыков работы с современным оборудованием, студенты поучаствовали и в развитии агротехнологий в родном регионе. На поле, где проходило практическое занятие, в этом году будут заложены совместные агрономические опыты Донского ГАУ и «ФосАгро-Дон». Эксперты оценят влияние различных марок минеральных удобрений на урожайность и экономику производства кукурузы и подсолнечника.

- Более качественная работа с минеральными удобрениями повышает урожайность, по нашим оценкам, на 10-25%, соответственно, растет и прибыль агробизнеса. Мониторинг почвенного плодородия – в основе этого подхода. Будущим агрономам полезно познакомиться с современными инструментами для мониторинга, и мы рады предоставить им такую возможность, - прокомментировал Роман Калашников, директор «ФосАгро-Дон».

Фото: Алексей Павленко

СТУДЕНТЫ ОЦЕНИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Студент второго курса факультета агрономического факультета Кирилл Умрыхин работал с мобильной лабораторией впервые и отметил, что подобная станция действительно необходима для современных аграриев: «С ее помощью можно точно рассчитать, какие удобрения вносить».

«Экспресс-диагностика позволяет экономить время и деньги. Показатели, которые получаются в результате выездного исследования, близки к лабораторным – самым верным и безошибочным», - отметила лаборант Донского ГАУ Юлия Загудаева.

- Удобрения – это основной источник прибавки урожайности и повышения прибыли. Применяя их правильно, можно добиться очень высоких результатов. Я рад, что посетил это занятие и познакомился с опытом «ФосАгро-Дон». После окончания университета планирую работать агрономом в сельхозпредприятии, и сейчас мне интересно все, что связано с технологиями возделывания основных полевых культур в нашем регионе, - поделился впечатлениями студент Максим Бакаев.