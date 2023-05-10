Победа в сердце каждого: жители «Вересаево» отметили 9 мая

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест-Дон»

Жителей экорайона на 9 мая поздравили с праздником Великой Победы. Праздник для сотен семей жилого комплекса организовала группа компаний «ЮгСтройИнвест». Для всех гостей работала тематическая площадка, на которой были представлены экспонаты военной техники, выставка музейного оружия и полевая кухня. А на сцене выступали танцевальные коллективы и звучали известные песни военных лет.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест-Дон»

Особой популярностью у ростовчан всех возрастов пользовались тематическая фотозона и мастер-классы по сборке-разборке оружия. Для детей организовали интерактивы: они мастерили памятные сувениры, соревновались в победном тире, учились вязать морские узлы и играли в интерактивный морской бой.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест-Дон»

В завершение праздника был представлен арт-объект «Победа в сердце каждого». Благодаря флешмобу, к которому могли присоединиться все желающие, удалось собрать из сотен георгиевских ленточек большое сердце. Теперь этот арт-объект стал местным символом яркого праздника Великой Победы в микрорайоне.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест-Дон»

— Для всех нас День Победы — важный и дорогой праздник. Сегодня вся страна чтит память о великом подвиге наших отцов и дедов, защитивших родную землю. Наш долг — беречь наследие великой Победы и преумножать могущество Родины. От лица генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего многотысячного коллектива нашей компании поздравляю всех с Днем Победы. Низкий поклон ветеранам, которые отстояли Отчизну и наше право на жизнь, — поделился директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото: предоставлено пресс-службой ГК «ЮгСтройИнвест-Дон»

Каждый год 9 мая широко отмечается группой компаний. И неизменно празднования проходят с особым размахом. В этом году в очередной раз компания поздравила жителей своих районов в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе.