В Ростове разыскивают вооруженного мужчину, объявлен план «Сирена»

Мужчина показал прохожему предмет, похожий на пистолет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове 10 мая начали разыскивать вооруженного мужчину. Прямо на улице он подошел к одному из прихожих и показал ему рюкзак с гранатой и пистолетом. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, в полицию обратился 34-летний ростовчанин. Он рассказал, что около семи часов утра к нему подошел незнакомец. Он снял со спины рюкзак, открыл его и сказал: «Смотри, что у меня есть».

Мужчина с удивлением обнаружил внутри предметы, похожие на гранату и пистолет. При этом владелец рюкзака не пытался его ограбить, не угрожал и не выдвигал никаких требований. Продемонстрировав оружие, он скрылся.

- Сложилось такое впечатление, что человек просто хвастался, - пояснит позже ростовчанин полиции.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что в донской столице объявили план «Сирена». Подозреваемого пока не нашли.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Шахтах задержали мужчину, который напал на супермаркет с пистолетом. Вначале местный житель пришел в магазин как покупатель. На кассе ему пробили товар и назвали его стоимость – 80 рублей.

Денег у покупателя не оказалось, поэтому он попытался забрать товар бесплатно. Когда ему попытались помешать сотрудники, шахтинец достал игрушечный пистолет и начал им угрожать, после чего скрылся.

Дебошира поймали в тот же день. На него завели дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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