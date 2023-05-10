В Калмыкии женщину насмерть избил молодой возлюбленный, с которым они вместе приехали за лучшей жизнью

Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна история, которая иллюстрирует поговорку, что от любви до ненависти — один шаг. В Калмыкии мужчину подозревают в убийстве возлюбленной, вместе с которой он ранее приехал в регион на заработки. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по региону.

ПРИЕХАЛИ НА ЗАРАБОТКИ

ЧП произошло в Приютненском районе в конце апреля. Как удалось узнать у местных жителей, Илья и Валентина приехали в Калмыкию из другого региона на заработки. Пара жила вместе, хоть и не в официальном браке. Ей 51 год, ему — 44. Устроились работать на животноводческую стоянке. На жизнь хватало, а если что-то нужно было, то до регионального центра — Элисты - несколько десятков километров.

Знакомые не замечали, чтобы кто-то из пары обладал взрывным характером. Но, тем не менее, 23 апреля случилась трагедия...

МЕДИКИ НЕ СПАСЛИ

В полицию позвонили из больницы. В приемный покой с той самой животноводческой стоянки доставили избитую 51-летнюю женщину. Несчастная была в таком состоянии, что, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось — она скончалась.

- По факту смерти Целинным межрайонным следственным отделом СК по Республике Калмыкия было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», - прокомментировали в ведомстве.

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КРЕПКО ПОССОРИЛИСЬ

Первым под подозрение попал ее возлюбленный. По версии следствия, 23 апреля мужчина и женщина выпивали уже с утра. Во время застолья они поссорились, и в какой-то момент Илья стал бить Валентину, пока она не оказалась без сознания. Поняв, что женщина не приходит в себя, он вызвал скорую помощь.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - добавили в следственном комитете. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

ЛЮБЯТ, НО БЬЮТ

Напомним, это далеко не первый случай, когда пары попадают в криминальные сводки. Так, в Ростовской области под следствие попал мужчина, которого подозревали в убийстве жены, упрекнувшей его в равнодушии. Как рассказали в прокуратуре Орловского района Ростовской области, супруги уже были в разводе, у них выросли дети, но они снова сошлись. При этом у них постоянно возникали конфликты. Женщина упрекала своего мужа в равнодушии, говорила, что тот ее не любит, на что он даже жаловался соседям. Мужчина же любил приложиться к бутылке и поднять руку на жену.

Ночью супруги выпивали и снова ссорились. После очередных упреков мужчина несколько раз ударил женщину, выхватил у нее кухонный нож и вонзил его дважды - в лицо и шею супруге, отчего она скончалась. Его признали виновным и отправили на восемь лет в колонию строгого режима.

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