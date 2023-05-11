Зачем мама экс-участницы шоу «Голос» Наны Хатл рисует портреты участников спецоперации

Ната - приезжает в госпиталь для того, чтобы рисовать и дарить их же портреты раненым героям. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сегодня, когда бойцы находятся в зоне спецоперации, для них так ценна поддержка. Причем не только родных и близких. Защитники признаются: каждый детский рисунок или письмо трогают сердце до глубины. Приятно, когда помнят, заботятся и ценят…

Мама экс-участницы шоу "Голос" Наны Хатл тоже решила внести свой вклад в поддержку ребят. Ната - приезжает в госпиталь для того, чтобы рисовать и дарить их же портреты раненым героям.

О том, для чего она это делает, ростовчанка откровенно рассказала корреспонденту "Комсомольской правды – Ростов-на-Дону".

"НЕ МОГЛА ОТОРВАТЬ ВЗГЛЯД"

Идея пришла, когда мама вместе с дочерью побывала в Ростовском военном госпитале. Нана Хатл выступала перед ранеными на январских праздниках.

- Дочь решила приехать из Москвы домой, чтобы отметить Новый год в кругу семьи, - рассказывает собеседница. – Она как раз написала новую песню в поддержку бойцов и очень хотела ее исполнить перед ними. Тогда я договорилась о ее выступлении в нашем госпитале. Когда Нана пела свои песни, я сидела и не могла оторвать взгляд от этих ребят. Ведь одно дело, когда видишь бойцов по телевизору, а другое – когда они вот тут, рядом с собой: сильные, смелые, вызывающие восхищение.

Нане Хатл захотелось обратиться сразу ко всем российским гражданам. Фото: предоставлено героиней публикации.

Помню, тогда я и подумала: рисую я хорошо (в 90-м году роствочанка окончила худграф, заведовала кафедрой дизайна в московском вузе, занималась дизайном интерьера, - прим. авт.). Поэтому было бы неплохо, чтобы они увидели себя со стороны. Так захотелось порадовать их портретами, которыми они могут поделиться еще и со своими родными и близкими.

И случай выпал: 14 марта Ната поехала вместе с дочерью в Первую агитбригаду (это небольшие мобильные группы, в которых выступает лектор и артисты, - прим. авт.). Вместе они побывали не только в военном госпитале, но и на полигонах, где тренируются солдаты. И там, вооружившись самой обыкновенной офисной бумагой, простым карандашом и толстым грифелем, женщина стала рисовать портреты.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Самым первым портретом, созданным Натой, был как ни странно портрет вовсе не бойца, а лектора по имени Мария. Она и сегодня работает преподавателем в вузе, а в свободное время читает раненным бойцам лекции по обществознанию.

- Было острое желание показать одухотворенность этих людей, - уточняет художница. Автор работ подчеркивает, что героями она считает не только военнослужащих, но и тех, кто кует победы в тылу. Тех же врачей, которые целыми сутками заняты спасением жизни. Всех волонтеров, которые помогают с гуманитарной помощью. Всех тех, кто работает сегодня для общей победы.

Герои портретов, а также их мамы благодарят Нату как устно, так и письменно. Фото: предоставлено героиней публикации.

По словам собеседницы, на каждую такую работу у нее уходит от часа до двух – пока идет концерт. И это даже не совсем портреты, это быстрые зарисовки.

- Все созданные мной рисунки я поставила под стекло в рамки, так как карандаш достаточно мягкий и осыпается. Оригинал - дарю герою моего изображения, а себе оставляю фотоснимок работы. Теперь у меня целый фотоальбом этих моих работ, - улыбается Ната.

"НЕ МОГУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ В СЛОВАХ"

Герои портретов, а также их мамы благодарят Нату как устно, так и письменно - в социальных сетях.

- Слушай! Ну и картина!... Это высший пилотаж, очень неожиданно... и приятно, - пишет один из бойцов. - Не могу слов подобрать... Чувства роятся, бурлят... Неописуемое состояние. И спасибо тебе - это даже не то слово. Не могу выразить благодарность в словах.

- Это доброй души человек, которая делает для наших ребят самое человечное - дарит тепло своей души, - не сдерживает эмоций мама одного из военнослужащих. - Спасибо Вам за своего сыночка!

Сама же Ната скромно отмечает, что это она должна благодарить родителей военных за их хорошее воспитание. И желает бойцам скорейшего выздоровления.

Мама экс-участницы шоу "Голос" Наны Хатл тоже решила внести свой вклад в поддержку ребят. Фото: предоставлено героиней публикации.

При этом выставку работ Ната организовывать не собирается, но обещает, что вскоре у нее появится еще один фотоальбом.

- Я не ищу себе выгоду от этой ситуации, - настаивает собеседница. – Просто в силу своих сил и возможностей хочу как-то им помочь. Когда я собрала альбом, то разместила свои портреты в соцсети с призывом художников присоединиться к акции. Но пока что есть отклик лишь от бойцов, которые просят о портрете. Думаю, есть авторы и лучше меня, поэтому будет хорошо, если и они присоединятся. Ведь это и радость военнослужащим, и память, которая останется на долгие годы.

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