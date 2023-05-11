В Ростовской области 98-летний ветеран пришел на открытие "Парты героя", названной в его честь

В школе №1 села Чалтырь Ростовской области была торжественно открыта «Парта Героя». Фото: пресс-служба администрации Мясниковского района.

В школе №1 села Чалтырь Ростовской области была торжественно открыта «Парта Героя» в честь 98-летнего участника Великой Отечественной Войны - Калуста Магояна.

Калуст Христофорович лично посетил открытие. А еще в который раз рассказал односельчанам, как в 1943 году еще мальчишкой встал на защиту родной земли от немецко-фашистских захватчиков.

Участник Великой Отечественной поведал «КП – Ростов-на-Дону», как он превратился из обычного советского паренька в автоматчика, почему сложно было прорвать немецкую оборону на реке Миус, а также что значила эта победа.

КАК ВЧЕРАШНИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ АВТОМАТЧИКАМИ

Калуст Магоян и его сверстники были призваны в армию 17-летними парнями.

- Среди нас были городские ребята, которые за всю свою жизнь даже курицу не зарезали… Цвет человеческой крови внушал этим мальчикам ужас, – делится ветеран. - Но фронт есть фронт. Там человек быстро растет – как психологически, так и физически. Уже через полтора месяца мы превратились в смелых автоматчиков той дивизии, которая освободила село Чалтырь. С ней мы пошли дальше, учась на ходу. Воевать начали с Самбекских высот и дошли до штурма Берлина.

Особенно Калусту Христофоровичу запомнились бои, которые велись на реке Миус в Ростовской области. Именно тут советскими солдатами и была прорвана «железная» немецкая оборона.

НЕМЕЦКАЯ ОБОРОНА НА РЕКЕ МИУС

По словам ветерана, немцы строили свой оборонительный рубеж неспешно - без малого два года. При этом основательно – из железа и бетона.

- На каждом километре по фронту было построено по 18-20 огневых точек, - вспоминает участник Великой Отечественной. – Многие из них были оборудованы железным бронированным колпаком, способным на круговую оборону. В худшем варианте, как они надеялись, оставить Украину за собой и по реке Миус проложить свою восточную государственную границу.

Калуст Магоян рассказал, как вчерашние школьники из Чалтыря стали автоматчиками и дошли до Берлина. Фото: пресс-служба администрации Мясниковского района.

Легендарная гора Саур-Могила представляла собой главной наблюдательный пункт шестой армии врага. Предыдущая же была разбита под Сталинградом. Ветеран посчитал, что если бы число скопившихся на Миусе в августе 1943 года немецких танков разделить на количество советских полков, то получилось бы 18 танков против каждого полка.

На руку противнику играл и рельеф местности: немцы стояли на высоком правом берегу, а Красная Армия – на низком левом.

УСПЕХИ КАЗАЛИСЬ НИЧТОЖНЫМИ

- 17 июля 1943 года после 40-минутной артиллеристской подготовки из села Русского мы пошли в наступление под ураганным огнем противника. Перешли Миус, - делится собеседник. - Прошли первые и вторые укрыв-полосы, даже заняли ближайший хутор, но продвигаться дальше практически не было никакой возможности.

К сожалению, потери советской армии были значительными. Даже отличная подготовка не привела к серьезным повреждениям огневых точек врага. При наступлении погибли двое односельчан Калуста Христофоровича. Видя масштаб потерь, командование фронта прекратило наступление.

- Хоть река Миус осталась за нами, наши успехи тогда казались ничтожными, - вспоминает ветеран. – Но главным было то, что это наше первое наступление выбило врага с наступления на Курскую дугу. На Миус были переброшены шесть отборных полков, в том числе танковый корпус.

Именно этой цели и добивалось командование Южным фронтом – отвлечь какую-нибудь часть из немецких войск, наступающих на Курскую дугу, положение на которой тогда еще оставалось напряженным.

- Когда же Курская операция была завершена победой советской армии, на Миусе снова загрохотали танки, - подмигнул ветеран.

НАША СПРАВКА

Что такое «Парта Героя»

Стоит отдельно сказать, что подобные «Парты Героя» сегодня открываются в школах по всей стране.

- Благодаря им у детей и подростков формируется уважительное отношение к истории своей страны, к ее героическому прошлому и настоящему, а также к самим участникам боевых действий, - считают авторы проекта.

На «Парте Героя» наносится информация о человеке, совершившем доблестный поступок и проявившим личное мужество в бою. Сидеть за ней разрешат лишь ученикам, имеющим успехи в учебе, а также принимающим активное участие в жизни школы и всего района.

Таким образом, школьники изучают историю страны и своей малой Родины. В их памяти сохраняются значимые события и люди, героическое мужество которых служит примером для подражания.

КОНКРЕТНО

Калуст Христофорович награжден множеством медалей

В его арсенале Орден «Отечественной войны 2 степени», Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией», Медаль «За взятие Кенигсберга», Медаль «За взятие Берлина», Медаль «За освобождение Праги», Медаль «XXX лет Советской Армии», Медалью «Двадцать лет Победы», Медаль «Тридцать лет Победы», Медаль «Сорок лет Победы», Медаль «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной Войне», Медаль «Жукова», Медальюю «60 лет освобождения Республики Беларусь», Медаль «60 лет Победы» и Медаль «Ветеран труда».

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