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Общество11 мая 2023 13:00

В Ростовской области будут судить мужчину, повредившего памятник «Боевой славы»

Жителю одного из районов грозит до пяти лет лишения свободы
Дмитрий Кутепов
Вандал был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: телеграм-канал областного следкома.

Вандал был в состоянии алкогольного опьянения. Фото: телеграм-канал областного следкома.

В Семикаракорском районе Ростовской области будут судить 39-летнего мужчину, обвиняемого в повреждении памятника «Боевой Славы». Об этом сообщили в областной пресс-службе следкома.

По данным следствия, в декабре 2022 года ночью пьяный мужчина повредил памятник «Боевой Славы» — скульптуру «Солдата Великой Отечественной войны». Находится он в хуторе Вифлянцев. Он оторвал макет автомата, который находился у скульптуры, и выбросил его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 243.4 «Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в донском управлении СКР.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в 2018 году в Семикаракорском районе мужчина поджог памятные венки, находящиеся на мраморных надгробьях. Из-за этого оказались уничтожены таблички с фамилиями захороненных.

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