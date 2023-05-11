Жители Ростовской области, призванные на военные сборы, не будут направлены в зону спецоперации и в новые регионы

Сборы проводятся ежегодно, в том числе и на территории Ростовской области. Фото: правительство Ростовской области.

Жителей Ростовской области, которых призовут для прохождения военных сборов, не направят в зону СВО. Такое положение закреплено российским законодательством, отметил заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности» под военными сборами понимается целый комплекс мероприятий по подготовке граждан к военной службе. Он включает в себя и плановые занятия, и учения, и тренировки, и практические работы по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств, а также проверку боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов. В других целях проводить военные сборы не допускается.

- Сборы проводятся ежегодно, в том числе и на территории Ростовской области. Количество призываемых граждан, военно-ученые специальности и сроки проведения сборов определяются Министерством обороны России. Например, в прошлом году к военным сборам на территории области были привлечены специалисты по ремонту и обслуживанию военной техники, - пояснил Вадим Валентинович. – Хочу отметить, что текст указа «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году» идентичен тексту указа 2022 года, при этом все участники прошлогодних сборов не принимали участие в специальной военной операции.

Напомним, в соответствии с указом президента Владимира Путина от 10 мая № 333 проводится призыв граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы.

- В соответствии с действующим законодательством продолжительность военного сбора не может превышать двух месяцев, а периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года, - подчеркнул заместитель губернатора. - На период прохождения сборов за военнообязанными сохраняются рабочие места, им полагается выплата среднего заработка, оплата расходов на проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, найму жилья и командировочных. Также предусмотрена выплата оклада по воинской должности и званию.

Добавим, что перечень граждан, которые не подлежат участию в сборах, закреплен положениями статьи 55 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Неявка на военные сборы влечет административную ответственность по статье 21.5 «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету».