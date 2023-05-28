Будни - в офисе, выходные - на рыбалке: как ростовчанка 30 лет не изменяет себе и сидит с удочкой в Кумже

Наталья приходит на берег еще до рассвета. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На берегу реки Мертвый Донец корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» удалось повстречать 61-летнюю рыбачку Наталью Болгову. Местные говорят: она частенько пытает тут счастья со спиннингами.

ЛОВИТЬ НАУЧИЛ БЫВШИЙ СУПРУГ

В обычное время ростовчанка работает в Центре занятости, а на берег приходит по выходным еще до рассвета.

- Мне нравится одной на реке сидеть, - признается женщина. – Но иногда хожу на рыбалку с компанией. Правда, подружка моя бесконечно болтает и всю рыбу распугивает.

Управляться удочкой Наталья уже умеет лет 30. Ловить рыбу и различать ее виды научил первый супруг. И сейчас она смеется над обывателями, которые путают карасей с селедкой.

- Не напоминайте мне про донскую селедку, - заливается собеседница. – В прошлом году я ловила рыбу в Кумженской роще, где как раз проходил праздник «День донской селедки». У меня хорошо шел карась. Так туристы стали ко мне подходить и спрашивать: «Это селедка?».

Женщина не стала их разубеждать, но от души удивилась: сами селедку только что ели и не знают, как она выглядит.

КАК СОБАКА ПОПАЛАСЬ НА КРЮЧОК

Наталья очень любит, сидя на берегу, наблюдать за природой. Как-то ласку тут видела. А в другой раз заметила маленького ворона в реке. Что делать? Тут вдруг каркнула их мама-ворона.

- Мне стало интересно, как она его вытащит. Клювом что ли? – вспоминает ростовчанка. – А она села на лежащий в реке ствол. С него перескочила на другое дерево. А птенец за ней стал прыгать. Какие умные птицы!

В другой раз вместе с чужими рыбаками на берег реки пришла собака. Неожиданно пес проглотил наживку вместе с крючком. Наталья не растерялась:

- Она как будто понимала, что я хочу помочь. Сидела тихо и позволила, чтобы я пассатижами откусила крючок и вытащила. Но буквально через час спасеныш забыл об этом происшествии и опять кинулся к моей удочке.

ВЕСЬ УЛОВ - НА РАБОТУ

Был случай, когда рыба чуть было не утянула у Натальи удочку:

- Только закинула первую, начала собирать вторую… Бах! Удочка побежала… Сазана, конечно, я не вытащила. Зато удочка осталась. Хоть в минус не ушла.

А перед днем рождения мамы вытащила сома на два кило:

- Поставила удочку на опору, и вдруг последняя стала плавно наклоняться. Тихонько-тихонько… и не звенит. Теперь я знаю отличительное поведение сома. Он просто тянет. Туда-сюда бедного водила. Вытащила – и обалдела! Хорошо, что еще садок был – руками сома не возьмешь, потому что он скользкий. А потом мне стало смешно: попался бедненький на макуху, хотя обычно - на медведку, червя или опарыша…

В качестве прикормки Наталья использует не только макуху, но и различные крупы.

- Я постоянно экспериментирую, в пропаренную крупу добавляю горох, - рассказывает рыбачка. – На него хорошо берется рыбец. Очень вкусная рыба!

К слову, домашние Натальи рыбку не очень любят есть, зато коллеги довольны - весь улов в жаренном виде относится на работу.

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