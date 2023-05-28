Будни - в офисе, выходные - на рыбалке: как ростовчанка 30 лет не изменяет себе и сидит с удочкой в Кумже

Наталья приходит на берег еще до рассвета.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
На берегу реки Мертвый Донец корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» удалось повстречать 61-летнюю рыбачку Наталью Болгову. Местные говорят: она частенько пытает тут счастья со спиннингами.
ЛОВИТЬ НАУЧИЛ БЫВШИЙ СУПРУГ
В обычное время ростовчанка работает в Центре занятости, а на берег приходит по выходным еще до рассвета.
- Мне нравится одной на реке сидеть, - признается женщина. – Но иногда хожу на рыбалку с компанией. Правда, подружка моя бесконечно болтает и всю рыбу распугивает.
Управляться удочкой Наталья уже умеет лет 30. Ловить рыбу и различать ее виды научил первый супруг. И сейчас она смеется над обывателями, которые путают карасей с селедкой.
- Не напоминайте мне про донскую селедку, - заливается собеседница. – В прошлом году я ловила рыбу в Кумженской роще, где как раз проходил праздник «День донской селедки». У меня хорошо шел карась. Так туристы стали ко мне подходить и спрашивать: «Это селедка?».
Женщина не стала их разубеждать, но от души удивилась: сами селедку только что ели и не знают, как она выглядит.
КАК СОБАКА ПОПАЛАСЬ НА КРЮЧОК
Наталья очень любит, сидя на берегу, наблюдать за природой. Как-то ласку тут видела. А в другой раз заметила маленького ворона в реке. Что делать? Тут вдруг каркнула их мама-ворона.
- Мне стало интересно, как она его вытащит. Клювом что ли? – вспоминает ростовчанка. – А она села на лежащий в реке ствол. С него перескочила на другое дерево. А птенец за ней стал прыгать. Какие умные птицы!
В другой раз вместе с чужими рыбаками на берег реки пришла собака. Неожиданно пес проглотил наживку вместе с крючком. Наталья не растерялась:
- Она как будто понимала, что я хочу помочь. Сидела тихо и позволила, чтобы я пассатижами откусила крючок и вытащила. Но буквально через час спасеныш забыл об этом происшествии и опять кинулся к моей удочке.
ВЕСЬ УЛОВ - НА РАБОТУ
Был случай, когда рыба чуть было не утянула у Натальи удочку:
- Только закинула первую, начала собирать вторую… Бах! Удочка побежала… Сазана, конечно, я не вытащила. Зато удочка осталась. Хоть в минус не ушла.
А перед днем рождения мамы вытащила сома на два кило:
- Поставила удочку на опору, и вдруг последняя стала плавно наклоняться. Тихонько-тихонько… и не звенит. Теперь я знаю отличительное поведение сома. Он просто тянет. Туда-сюда бедного водила. Вытащила – и обалдела! Хорошо, что еще садок был – руками сома не возьмешь, потому что он скользкий. А потом мне стало смешно: попался бедненький на макуху, хотя обычно - на медведку, червя или опарыша…
В качестве прикормки Наталья использует не только макуху, но и различные крупы.
- Я постоянно экспериментирую, в пропаренную крупу добавляю горох, - рассказывает рыбачка. – На него хорошо берется рыбец. Очень вкусная рыба!
К слову, домашние Натальи рыбку не очень любят есть, зато коллеги довольны - весь улов в жаренном виде относится на работу.
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