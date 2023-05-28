Эксперт рассказал, угрожает ли сельскому хозяйству мароккская саранча, личинки которой нашли в Ростовской области

Личинки обнаружили в изолированных друг от друга очагах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ремонтненском районе Ростовской области нашли личинки особо опасного вредителя — мароккской саранчи. Об этом сообщили в региональном Россельхозцентре. Эксперт ведомства рассказал, представляют ли насекомые угрозы для сельского хозяйства региона.

— Мароккская саранча — многоядный вредитель, который может создавать угрозу чрезвычайных ситуаций, — объясняет Николай Новиков, энтофитопатолог отдела защиты растений филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Ростовской области. — При массовом размножении саранча повреждает пшеницу, ячмень, рожь, овёс, просо, кукурузу, горох, чечевицу, свёклу, картофель, подсолнечник, бахчевые и овощные культуры. Раньше этот вид мигрировал в Ростовскую область из Калмыкии и Ставропольского края, что уже отмечалось в 2016 и 2018 годах. Сейчас же саранча начала разводиться именно в донском регионе.

По словам специалиста, личинки саранчи пока находятся на ранней стадии развития. Они обнаружены в небольших, изолированных друг от друга очагах. Судить о том, какую угрозу они могут представлять, пока рано.

— При сохранении численности, особенно при выявлении новых очагов, может сформироваться такое скопление, которое способно распространиться на посевы и повредить сельхозкультуры. Если личинки «дорастут» до стадии взрослой особи, они смогут летать по всей территории области, что, конечно, будет создавать угрозу чрезвычайной ситуации.

Районам, где нашли мароккскую саранчу, рекомендовали регулярно проводить мониторинг. Фермеров просят сообщать о выявлении новых личнок в «Россельхозцентр» и обрабатывать поля разрешенным инсектицидами.

— При соблюдении правил использования и дозировки они не представляют угрозы для животных. Кроме того, есть препараты биологического происхождения, представляющие собой грибы. Они считаются наиболее безопасными для экологии, — объясняет Новиков.

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