Погода в Ростове на неделю с 29 мая по 2 июня: пасмурно и дожди

Ростовчанам стоит запастись зонтиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на рабочей неделе синоптики вновь прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В понедельник, 29 мая, в городе ожидается пасмурная погода. Днем пройдет дождь, а столбики термометров покажут до +21 градуса. Вечером в донской столице ожидается до +18 градусов. Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду.

Во вторник, 30 мая, в городе синоптики обещают переменную облачность и ливень с грозой. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +17. Порывы ветра достигнут девяти метров в секунду.

В среду, 31 мая, в Ростове будет весь день пасмурная погода, однако осадков не предвидится. В дневное время ожидается до +24 градусов, а вечером будет прохладно и до +17. Скорость ветра в этот день составит восемь метров в секунду.

В четверг, 1 июня, в городе ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +23 градусов. Вечером по прогнозам синоптиков температура понизится до +16 градусов. Ветер будет дуть со скоростью восьми метров в секунду.

В пятницу, 2 июня, погода в донской столице будет аналогичная, как и днем ранее. Температура в городе не поднимется выше +23 градусов днем и +14 градусов вечером. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

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(Подробности)