Директор Института водного транспорта имени Г.Я. Седова поздравил будущих выпускников с последним звонком

Фото: предоставлено пресс-службой Института водного транспорта имени Г.Я. Седова

Последний звонок прозвенел для школьников Ростовской области 22 и 23 мая. По традиции в каждой школе, гимназии и лицее прошли торжественные линейки, где ученики одиннадцатых классов услышали свой последний звонок, который означает конец занятий и начало подготовки к выпускным экзаменам.

Ко всем будущим выпускникам обратился директор Института водного транспорта имени Г.Я. Седова, к. т. н., Алексей Викторович Ющенко:

Дорогие выпускники общеобразовательных организаций – школ, гимназий, лицеев!

Поздравляю вас с праздником – Последним звонком! В первую очередь желаю вам успешной сдачи предстоящих экзаменов, которая ознаменует начало нового этапа в вашей жизни.

Одна из главных задач перед началом этого важного этапа – сделать правильный выбор своей будущей профессии, которая соответствует вашим интересам и жизненным планам. И если ваш выбор – связать свою жизнь с флотом, будь то плавательные или береговые специальности, то добро пожаловать к нам - в Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова –филиал Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Прославленная «Седовка», история, которой насчитывает 146 лет, сегодня является крупным образовательным комплексом по подготовке специалистов водного транспорта на Юге России. Современная учебно-материальная база и высокопрофессиональный коллектив педагогов позволяют нам готовить специалистов по программам среднего профессионального и высшего образования: судоводителей, судомехаников, электромехаников, гидрографов, транспортных логистов. За достигнутые успехи Институт неоднократно был награждён вымпелом «Лидер отрасли», как лучшее учебное заведение Федерального агентства морского и речного транспорта в своей номинации.

Наши выпускники занимают ключевые должности в судоходных компаниях, портах, судоремонтных и других отраслевых предприятиях, работают в составе экипажей морских и речных судов.

Поступить в Морской и Транспортный колледжи нашего Института на программы среднего профессионального образования могут выпускники как 9-х, так и 11-х классов. Факультет инженеров морского транспорта ждёт выпускников 11-х классов для обучения по программам высшего образования. На всех специальностях высшего и среднего профессионального образования могут обучаться как юноши, так и девушки, в том числе и по заочной форме обучения.

Наше морское учебное заведение с почти полуторавековыми традициями является достаточно уникальным. Курсанты обеспечиваются форменным обмундированием, питанием, проживанием в общежитиях (экипажах). Для них предусмотрен чёткий распорядок дня, который традиционно начинается с подъёма Государственного флага и исполнения Государственного гимна России. В соответствии с уставными требованиями, курсанты несут дежурно-вахтенную службу. Диплом выпускника нашего Института имеет признание, как в нашей стране, так и за рубежом и обеспечивает высокую стартовую заработную плату с перспективами постоянного роста.

Для обеспечения досуга обучающихся в Институте организованы кружки художественной самодеятельности и спортивные секции. Наши курсанты и студенты традиционно участвуют в городских, областных и всероссийских конкурсах и соревнованиях, занимая на них призовые места, посещают культурно-массовые мероприятия, привлекаются к научной деятельности. Студенческое самоуправление принимает активное участие в жизни Института.

Мы являемся дружным большим экипажем нашего прославленного судна под названием «Седовка». Добро пожаловать на борт!

Фото: предоставлено пресс-службой Института водного транспорта имени Г.Я. Седова

Сайт: https://iwtsedov.ru/

Телефон: +7 (863) 333-28-34

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