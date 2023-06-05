На Социалистической улице в Ростове построят новый элитный жилой дом

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

В центре Ростова-на-Дону, на Социалистической улице, 118, в окружении правительственных учреждений и объектов культурного наследия будет построен семиэтажный дом-резиденция «Собрание». Застройщик – группа компаний «Альянс» объявил об открытии старта продаж первых лотов.

АРХИТЕКТУРА РЕЗИДЕНЦИИ ВПИШЕТСЯ В СТИЛЬ ЦЕНТРА РОСТОВА

В новом доме семь этажей. Проект реализован по принципу трехчастного деления: средняя и верхняя части сдвинуты вглубь относительно нижних этажей. Что обусловлено необходимостью гармонировать с окружающей исторической застройкой.

Если посмотреть на перспективу улицы Социалистическая, то в поле зрения окажутся два нижних этажа здания. Верхние этажи, начиная с третьего, выполнены в светлых оттенках для создания эффекта «парения».

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

ТИХАЯ И АКТИВНАЯ ЗОНЫ

На закрытой камерной территории находится все необходимое для полной и комфортной жизни резидентов.

Во дворе дома предполагается сделать две зоны: тихую и активную. В тихой зоне внутреннего двора будет располагаться просторный парк с ландшафтным дизайном и вечнозелеными растениями, лавочками, беседками и фонтаном. А в активной зоне, удаленной от окон жилых квартир, - детские и спортивные площадки.

ПРИНЦИП ОТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дом будет строиться по принципу отельного обслуживания: здесь предусмотрена зона круглосуточной рецепции, где собственники могут заказать клининг, отдать вещи в химчистку, вызвать такси, организовать доставку продуктов и посылок.

Дизайн лобби будет выполнен с учетом современных мировых тенденций. Это пространство, где можно будет встретиться с гостями, назначить деловую встречу, подождать такси или отдохнуть в уютном и стильном интерьере. Получить гастрономические впечатления и безупречное обслуживание, не выходя из дома, резиденты смогут в ресторане с приватной зоной.

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

Также в распоряжении будет собственная библиотека, приватная зона для работы, бьюти-коворкинг и детский игровой клуб.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

Планировочные решения будущего дома разнообразные: всего 169 лотов площадью от 48 до 164 квадратных метров. От однокомнатных квартир, которые всегда пользуются спросом, до двухуровневых квартир, пентхаусов и квартир с личными террасами. В большинстве квартир будут предусмотрены гардеробная, раздельный санузел и постирочная, а также техническая возможность объединения жилых помещений.

Фасад здания утеплен: в его основе - негорючий материал натурального происхождения, который хорошо сохраняет тепло в квартире. Все необходимые расчеты позволили вывести проект на категорию энергоэффективности А++.

Застройщик придает большое значение качеству строительно-монтажных работ, поэтому в каждой квартире предусмотрена профессиональная шумоизоляция пола и стен, а также теплые водяные полы для настройки индивидуального микроклимата.

Для остекления панорамных окон с французскими и классическими балконами используется премиальный мультифункциональный алюминиевый профиль, который поддерживает комфортную температуру в помещении, защищает мебель и напольное покрытие от выгорания.

Фото: предоставлено ГК «Альянс»

КОТЕЛЬНАЯ И КОНДИЦИОНЕРЫ - НА КРЫШЕ

Особое внимание девелопер уделил инженерному оснащению дома. Для сохранения аутентичности внешнего вида, блоки кондиционеров будут стоять на кровле здания.

Там же будет размещена и автономная котельная. Горячее водоснабжение и отопление не будет зависеть от технических работ и отключений в городе. Также будет установлена двухуровневая водоочистительная система с установкой в каждой квартире: для хозяйственных нужд и питьевая - с подачей на кухню.

«УМНЫЙ ДОМ»!

Обслуживаться дом-резиденция «Собрание» будет по технологии «умный дом»: приложение для взаимодействия резидента и управляющей компании, датчики протечки в квартирах, wi-fi на территории двора и лобби, камеры наблюдения в холлах, лифтах, лобби и паркинге.

Вопрос безопасности и размещения автомобилей решает подземный паркинг на 163 парковочных места с круглосуточным видеонаблюдением и станциями зарядки для электромобилей.

Фото: предоставлено ГК "Альянс"

НАША СПРАВКА

Получить подробную информацию о доме-резиденции «Собрание» - в офисе отдела продаж: 8-863-204-61-89. Застройщик: ООО «СЗ «Альянс Групп».

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф. Реклама.