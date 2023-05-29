У жительницы Ростовской области изъяли диких сервалов, которых она запирала в гараже

Женщина утверждала, что собиралась держать хищников в гараже временно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция изъяла у жительницы Ростовской области сервалов — хищных диких кошек. Женщина держала хищников в гараже в Краснодаре, куда недавно переехала.

Животных заметили другие жильцы микрорайона. Звери выглядывали через решетку вентиляции гаража. Само же помещение было заперто. Люди не нашли хозяина и обратились к полицейским, чтобы освободить сервалов. Но и те ничего не могли сделать — помещение нельзя вскрывать без разрешения собственника.

К счастью, позже правоохранители нашли владелицу кошек и помещения. Ей оказалась 40-летняя женщина из Шахт, которая недавно переехала в Краснодар. Она рассказала, что купила самку и самца сервала неделю назад за 100 тысяч рублей. После этого арендовала гараж, чтобы где-то разместить крупных животных, пока не найдется место получше.

Для диких кошек в гараже поставили небольшую будку. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

Полиция опубликовала видео гаража, где содержались хищники. На кадрах — помещение площадью около 20 квадратных метров с земляным полом. Для диких кошек поставили маленькую будку, две лежанки и две миски.

Кошек изъяли и отправили в зоопарк, где их обследуют. Действия хозяйки экзотических питомцев проверит полиция.

— По окончании проверки полиция отправит все материалы в Росприроднадзор для законного процессуального решения. Там и примут решение о дальнейшей судьбе хищников, — рассказали в управлении МВД по Краснодарскому краю.

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