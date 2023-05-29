«Первое место в стране по активности избирателей»: «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Ростовской области

Председатель областного ЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко подвел итоги предварительного голосования. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростовской области, как и в ряде регионов, завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия». Три месяца назад донские единороссы обратилась к избирателям с просьбой помочь в определении лучших кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное Собрание Ростовской области. И вот, с 22 по 28 мая, жители региона выбирали своих кандидатов

ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

О том, как проходил отбор, на пресс-конференции рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Свое выступление он начал с того, что озвучил, насколько активными были избиратели. И тут Ростовской области есть, чем гордиться.

- Донской край занял первое место в стране по числу избирателей, принявших участие в предварительном голосовании. Это - абсолютный рекорд и для Ростовской области, и для предварительного голосования по стране в целом. Ростовчане, жители Ростовской области – наиболее активные избиратели предварительного голосования в России. Для сравнения: в 2021 году, когда проходили выборы депутатов Государственной Думы, в ходе предварительного голосования по электронной форме проголосовало 130 тысяч избирателей. Отмечу, что тогда еще была возможность проголосовать на счетных участках, - сообщил Александр Ищенко.

В этом же году голосовать можно было только на сайте.

- И мы видим, что активность избирателей при переходе на электронную модель отбора очень высокая, она не снижается, а увеличивается, - продолжает спикер Заксобрания

Так, если говорить о цифрах, то в этом году в предварительном голосовании «Единой России» в Ростовской области приняли участие 317 тысяч человек. Это - 10 % жителей области из имеющих право голоса.

Во время пресс-конференции председатель донского парламента Александр Ищенко сообщил, что100 будущих кандидатов в областное ЗС выбирали из нескольких сотен претендентов. Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

ПОПЫТКИ ХАКЕРСКИХ АТАК ОТРАЖЕНЫ

Правда, не обошлось без внештатных ситуаций.

- В данном случае это связано с активной позицией партии «Единая Россия» в связи с проведением СВО. Поэтому сайт предварительного голосования подвергся самой масштабной атаке за всю историю работы электронных систем партии. Во вторник , 23 мая, несколько часов жители Ростовской области не могли проголосовать. Более того, в ночь с 27 на 28 мая, по данным коллег, со стороны финских хакеров была атака на сегмент в Запорожской области. Таким же атакам подверглись наши коллеги из Донецкой, Луганской народных республик, из Херсонской области. Но это не повлияло на итоги голосования в целом, - сообщил Александр Ищенко.

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Отметим, что это голосование было особенно конкурентным. В качестве кандидатов в электронные бюллетени были включены 364 человека, а уровень конкуренции в среднем составил 6 человек на место. А в ряде округов конкурировали по 10-12 человек.

Большой интерес к предварительному голосованию как кандидаты проявили молодые люди - волонтеры гуманитарной миссии «Единой России», оказывающие помощь жителям новых регионов и семьям участников специальной военной операции.

Также свои кандидатуры выставляли представители производства, работники социальной сферы, предприниматели, а число действующих депутатов разных уровней оказалось чуть меньше 20 процентов.

- При этом очевидно, что именно Ростов был основной площадкой конкурентного соперничества, потому что в областном центре сконцентрированы все основные политические силы, - сообщил председатель донского парламента.

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

По итогам предварительного голосования определились 100 будущих кандидатов в донской парламент от «Единой России» по региональным группам и одномандатным округам.

Областной партийный список кандидатов возглавит Губернатор, член Высшего совета партии Василий Голубев. Вместе с главой региона в список войдут Борис Гуркин, главный врач БСМП Новочеркасска, и Дмитрий Суворов – участник СВО, атаман городского казачьего общества Шахт.

Александр Ищенко поблагодарил за активную гражданскую позицию избирателей, которые своим голосованием помогли определить наиболее достойных для выдвижения кандидатов.

Он также сообщил, что вместе с формированием будущей команды предварительное голосование позволяет привлечь внимание к тем вопросам, которые требуют внимания депутатов нового созыва Законодательного Собрания Ростовской области.

- Тот багаж задач, который появился в наказах наших избирателей, в их обращениях в ходе предварительного голосования – он уже сегодня является основой для того, чтобы «Единая Россия» формировала новую редакцию своей народной программы на выборах 2023 года, и именно на основе мнения жителей нашей Ростовской области, - подытожил Александр Ищенко.