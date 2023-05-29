Под Ростовом продавщицы поймали подозреваемого в краже и заперли в магазине, но тот сбежал через разбитое окно

Продавщицы супермаркета оказались не из робкого десятка.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В одном из супермаркетов Ростовской области сотрудники задержали мужчину, которого они заподозрили в воровстве. Происшествие случилось 27 мая, рассказали очевидцы.
Сотрудники заметили этого «покупателя» еще за день до инцидента. Они заподозрили, что 26 мая мужчина вынес продукты без оплаты, а на следующий день попытался это повторить. Тогда персон решил поймать незнакомца.
В соцсетях появилось видео с камер наблюдения возле супермаркета. На кадрах видно, как как несколько женщин и охранник останавливают одного из посетителей. Мужчина пытается прорваться к выходу, но работницы заталкивают его в помещение, параллельно закрывая рольставни. В какой-то момент беглец едва не вырвался из женских рук, но на помощь продавщицам пришел один из прохожих.
Заперев предполагаемого воришку в магазине, сотрудники обратились в полицию. Они надеялись передать его правоохранителям, но ничего не вышло — мужчина все-таки сбежал. Он разбил окно, вышел из магазина и скрылся.
Пока неизвестно, задержали подозреваемого или нет. В донском управлении МВД пообещали предоставить информацию об инциденте позже.
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