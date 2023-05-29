Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 мая 2023 17:29

Под Ростовом продавщицы поймали подозреваемого в краже и заперли в магазине, но тот сбежал через разбитое окно

В сети распространилось видео, как несколько женщин пытаются остановить возможного воришку
Михаил СТРИЖЕВ
Продавщицы супермаркета оказались не из робкого десятка.

Продавщицы супермаркета оказались не из робкого десятка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из супермаркетов Ростовской области сотрудники задержали мужчину, которого они заподозрили в воровстве. Происшествие случилось 27 мая, рассказали очевидцы.

Сотрудники заметили этого «покупателя» еще за день до инцидента. Они заподозрили, что 26 мая мужчина вынес продукты без оплаты, а на следующий день попытался это повторить. Тогда персон решил поймать незнакомца.

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения возле супермаркета. На кадрах видно, как как несколько женщин и охранник останавливают одного из посетителей. Мужчина пытается прорваться к выходу, но работницы заталкивают его в помещение, параллельно закрывая рольставни. В какой-то момент беглец едва не вырвался из женских рук, но на помощь продавщицам пришел один из прохожих.

Заперев предполагаемого воришку в магазине, сотрудники обратились в полицию. Они надеялись передать его правоохранителям, но ничего не вышло — мужчина все-таки сбежал. Он разбил окно, вышел из магазина и скрылся.

Пока неизвестно, задержали подозреваемого или нет. В донском управлении МВД пообещали предоставить информацию об инциденте позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Азове сотрудницы супермаркета задержали вора-рецидивиста

Девушки гнались за вооруженным грабителем пять кварталов. (Подробности)

КАРТИНА ДНЯ