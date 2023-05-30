В Ростове-на-Дону наградили победителей международного конкурса студенческих проектов «Экономика трансформаций»

Фото: freepik.com

В Ростове-на-Дону в День Российского предпринимательства состоялась церемония награждения победителей международного конкурса студенческих проектов «Экономика трансформаций». Конкурс проходил с 1 февраля по 26 мая 2023 года, а организаторами проекта выступили банк «Центр-инвест» и крупнейшие вузы Российской Федерации и стран СНГ. При этом призовой фонд для победителей составил 3 млн рублей.

В мероприятии приняли участие студенты из 95 вузов и 53 городов России, а также Казахстана, Беларуси и КНР. Всего было подано 423 заявки, из них 195 пришло из Ростовской области. В своих работах участники охватили 149 различных направлений, направленных на трансформацию экономики.

Фото: freepik.com

Конкурс был направлен на разработку социальных, экономических, экологических и инфраструктурных проектов. Заявки участников должны были включать стратегии развития направлений, механизмы продвижения инвестиций, управление рисками и другие важные разделы.

Жюри оценивало работы по таким критериям, как инновационность и перспективы реализации проекта, использование современных методов анализа и оригинальность идеи.

Одной из центральных тем проекта стала возможность увеличения эффективности производства. В рамках церемонии награждения Председатель оргкомитета конкурса, Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков представил участникам «Модель непрерывного научно-технического прогресса».

- Каждая стратегия по трансформации экономики уникальна. Она позволяет понять, какие проблемы существуют в регионах и как их можно решить. Мы убеждены, что представленные проекты станут катализатором развития предприятий, регионов и отраслей в ближайшие годы, — отметил Василий Высоков. - Идеи участников, которые мы получили, отличает цифровой подход к решению социокультурных и экономических проблем и большая любовь к своей малой родине. Каждый участник показал в своем проекте, что действительно беспокоится об индустриализации, благополучии и устойчивом развитии региона и, что немаловажно, предлагает решения в этих областях.

Фото: freepik.com

По итогам конкурса было определено 50 победителей. 16 участников получили 1 место и выигрыш в размере 100 000 рублей, 12 участников – 2 место и 60 000 рублей, 22 участника – 3 место и 30 000 рублей. Полный список победителей можно посмотреть на сайте конкурса.

В состав победителей вошли студенты Ростовского государственного экономического университета, Южно-Российского института управления РАНХиГС, Донского государственного технического университета и многих других. Среди «победных» работ оказались проекты по оптимизации системы здравоохранения, развитию сельского туризма, созданию эффективной системы переработки текстильных изделий, улучшению экологии, созданию новых материалов для промышленных производств и т.п.

Фото: freepik.com

Банк «Центр-инвест» реализует трансформационные, социальные, образовательные и благотворительные программы на протяжении 30 лет. Инвестиции банка в социальную сферу охватывают семь регионов России. На данный момент они уже превысили 1,1 млрд руб.

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