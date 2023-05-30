Алексей Логвиненко: «У Ростова 16 городов-побратимов, и Ереван среди них занимает особое место»

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко с исполняющим обязанности мэра Еревана Левоном Оганесяном. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Во вторник, 30 мая, делегация Ростова-на-Дону побывала с официальным визитом в городе-побратиме Ереване — столице Армении. Такой визит прошел впервые после пандемии ковида.

В этот день в мэрии Еревана прошла официальная встреча ростовской делегации с исполняющим обязанности мэра Левоном Оганесяном. На ней также присутствовал Генконсул Армении в Ростове Левон Минасян, который выразил много теплых слов о донской столице. Он отметил, что армянам в Ростове комфортно и они не чувствуют себя чужими в другом государстве. Более того, многие из них являются гражданами России и активно участвуют в развитии донской столицы.

— С 2005 года в рамках договора о побратимских связях реализован не один проект, — отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Доказательством тому служит исполнение Программы мероприятий по развитию сотрудничества, подписанной в 2021 году.

В 2023 году торгово-промышленная палата Ростовской области намерена провести онлайн-бизнес-миссию в Армению для местных предприятий. На сегодняшний день крупнейшие предприятия Ростова, такие как комбайновый завод «Ростсельмаш», «Клевер», «Европолимер-трейдинг», «Ингениум» и «Элис фэшн рус», уже экспортируют свою продукцию в Республику. На этот раз такое сотрудничество планируется наладить с заводом «Тавр» и «Донской гофротарой».

— У Ростова 16 городов-побратимов, и Ереван среди них занимает особое место. Донская столица и столица Армении активно сотрудничают во многих областях. Это образование, культура и спорт, а также сфера экономики, — заметил Алексей Валентинович.

Народы двух городов объединяет многое. Примечательно, что в Ростове самая большая диаспора армян — более 44 тысяч человек.

Особенно ярко сотрудничество между Ростовом-на-Дону и Ереваном проявляется в сферах образования и культуры. Регулярно проводятся концерты, на которых исполняются произведения известных армянских писателей и композиторов. В сфере спорта также наблюдается высокий уровень взаимодействия.

На встрече были намечены новые перспективные проекты, в том числе проведение Дней города Ростова-на-Дону в Ереване и Дней города Еревана в Ростове-на-Дону. Ереван готов организовать концерты муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова, муниципального концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон» и выставку мастеров прикладного искусства.

Было объявлено о создании регулярного автобусного сообщения между городами, что будет взаимовыгодным для обеих сторон.

— Мы готовы развивать и дальше наше сотрудничество, укреплять торгово-экономические и культурные связи. Уверен, что дружба между нашими городами будет только крепнуть. И наши народы будут еще ближе друг другу, — резюмировал Алексей Логвиненко.

Ростовчане также посетили мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида армян, произошедшего в 1915 году. Мемориальный комплекс расположен в парковом комплексе Цицернакаберд на холме, который переводится с армянского как «крепость ласточки». Символическая стела, уходящая в небо, изображает расколотый армянский народ, меньшая часть которого живет в Армении, а большая – за ее пределами, и его желание возрождения.