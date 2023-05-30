Алексей Логвиненко в составе ростовской делегации почтил память жертв геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд

Ростовская делегация посетила мемориальный комплекс в Ереване. Фото: пресс-служба администрации города

Во вторник, 30 мая, делегация Ростова-на-Дону впервые после пандемии прибыла в столицу Армении, в город-побратим донской столицы — Ереван — с официальным визитом. Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Сегодня в условиях стремительно меняющейся реальности, когда вчерашние партнеры принимают очередные пакеты санкций, на самом высоком уровне обсуждается повестка выстраивания взаимоотношения с дружественными странами. Об этом говорили и на заседании Высшего евразийского экономического совета, который состоялся на прошлой неделе в Москве. Как отметил тогда президент Владимир Путин, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми членами евразийского интеграционного объединения, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. И особо Владимир Владимирович выделил развитие отношений с Арменией.

Среди 16 городов-побратимов Ростова-на-Дону Ереван занимает особое место. Донская столица и главный город Армении эффективно и плодотворно сотрудничают сразу в нескольких областях — таких как экономика, образование, спорт и, конечно, обмениваются богатым культурным опытом.

- Наши народы многое объединяет. Диаспора армян, проживающих в Ростове, самая большая по численности – более 44 тысяч человек, - заметил Алексей Валентинович.

Программа пребывания ростовской делегации в Ереване обещает быть насыщенной.

- Мы не только обсудим реализацию программы сотрудничества городов на три года, с 2023 по 2025 годы, но и наметим новые взаимовыгодные проекты, в том числе о проведении Дней города Ростова-на-Дону в Ереване и Дней города Еревана в Ростове-на-Дону, а также о налаживании регулярного автобусного сообщения между нашими городами.

И, конечно, делегация Ростова-на-Дону посетила мемориальный комплекс жертвам геноцида армян 1915 года, чтобы почтить память невинно пострадавших людей.

Величественный мемориальный комплекс расположен в живописном парковом комплексе Цицернакаберд на одноименном холме. В переводе с армянского означает «крепость ласточки». По замыслу автора, уходящая в небо стела символизирует расколотый армянский народ, меньшая часть которого живет в Армении, а большая – за ее пределами, и его волю к возрождению. Ереван встретил делегацию Ростова-на-Дону ясной солнечной погодой, и гости увидели, как светло-серая глыба устремляется в голубое небо. А после возложили венки и оставили цветы у Вечного огня.

- Возложили цветы и венки к мемориалу, почтили память погибших минутой молчания, - рассказал Алексей Валентинович.

Кроме того, ростовская делегация посетила музей - последнее достроенное здание комплекса Цицернакаберд, которое было открыто 28 лет назад, в 1995 году. Это удивительный объект: музей почти полностью находится под землей и уходит на два этажа вглубь. Здесь экскурсоводы рассказали о прошлом и настоящем своего государства в целом и Еревана в частности, и после лекции становится понятно, как много общего у ростовчан и жителей столицы Армении, и главное — это любовь к своей стране и родному городу.