От карандашей до техники: как ростовчанке удалось выстроить работу транспортной компании

Фото: из архива Юлии Аникеевой

Если нет опыта в предпринимательстве, начинать свое дело может быть довольно сложно. Не получается учесть все аспекты, расходов больше, чем планировалось, не везде хватает компетенций. Но, с другой стороны, личный бизнес – это хорошая возможность воплотить свои мечты. Как лучше все спланировать? Как выстроить отношения в коллективе? Кто поможет справиться с трудностями? Об этом мы поговорили в рамках проекта «Искусство быть Первой» с директором компании ООО «Фортшритт» Юлией Игоревной Аникеевой.

Фото: из архива Юлии Аникеевой

- Юлия Игоревна, расскажите – какое у Вас образование и с чего Вы начинали свой путь?

- Я закончила РГСУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». Затем несколько лет работала бухгалтером. Пробовала себя в разных отраслях: строительство, продажи, производство, транспорт. Начинать, как и в любой профессии, было сложно, но желания развиваться и идти вперед было больше.

К моменту открытия нашей компании в транспортной сфере я проработала уже 8 лет.

- Как Вы пришли к идее открыть свое дело?

- Моя большая опора в жизни – это семья и, конечно, мой муж. Это человек с большой буквы, которым я очень горжусь! У него огромный опыт в эксплуатации грузовых автомобилей, хорошее знание логистики и технического устройства тягачей и прицепов. В какой-то момент мы просто решили совместить наши навыки и открыть свой бизнес. Ведь предпринимательство - это хорошая и увлекательная возможность воплотить в жизнь свои желания. Хотя, с другой стороны, это и довольно сложный путь.

Фото: из архива Юлии Аникеевой

- С какими трудностями вы столкнулись, и что помогло с ними справиться?

- Создавать с нуля сложно в принципе все, здесь главное твое желание достичь той цели, которую ты себе поставил. Если у тебя нет опыта в предпринимательстве, то ты очень часто натыкаешься на «подводные камни». Вроде и стараешься все просчитать наперед, но спустя время понимаешь, что учел не все аспекты. Расходная часть оказывается гораздо больше, чем было в расчетах. Играет роль и особенность нашего бизнеса - пост оплата оказанных услуг. Справиться с этим помогла долгая и усердная работа, мы ни разу не опустили руки. Также большую роль сыграл мой коллектив, который был со мной и в самые трудные времена. За что я им очень благодарна.

- Чем занимается ваша компания, и чем больше всего вы гордитесь?

- Наша компания перевозит контейнеры с грузами из портов г. Новороссийска. География наших маршрутов довольно разнообразная, но основными направлениями можно назвать ЮФО, Донецкую и Луганскую области, среднюю полосу России. Перевозим очень разные грузы – от карандашей до техники. У нас задействовано большое количество автотранспорта, как собственного, так и привлеченного. Мы гордимся своей репутацией и результатами. Один из основных принципов моей работы - это в короткие сроки и в полной сохранности доставить грузы наших клиентов.

- Коллектив в вашей компании преимущественно мужской. Как удается выстраивать отношения с подчиненными и партнерами мужчинами?

- Поведение женщины в мужском коллективе должно быть сдержанным, корректным и хорошо продуманным. Очень часто будущие сотрудники при трудоустройстве, когда узнавали, что их начальником будет женщина, удивлялись и ухмылялись. Но спустя короткое время уже понимали, что во многих вопросах я не только не уступаю коллегам мужчинам, но и в чем-то их превосхожу. А в деловых переговорах особого значения не имеет женщина ты или мужчина, важнее продемонстрировать свой профессионализм.

Фото: из архива Юлии Аникеевой

- Какую поддержку оказал вашей компании банк «Центр-инвест»?

- Мы долго определялись с обслуживающим банком, анализировали все предложения на рынке, и в итоге остановились на «Центр-нвест». В самом начале мы взяли кредит на приобретение первой грузовой сцепки и с тех пор ни разу не пожалели о своем выборе. В отличие от других банков он действительно ориентирован на клиента, а банковские продукты специалисты подбирают с учетом твоих особенностей. Как и любому бизнесу нашей организации приходится прибегать к кредитованию.

При этом каждая ситуация анализируется индивидуально и я получаю тот график платежей, который учитывает специфику именно моего вида деятельности. В качестве мер дополнительной поддержки радует низкая процентная ставка и отсутствие скрытых комиссий. В будущем мы также планируем продолжать с ними сотрудничать, так как есть планы на расширение автопарка.

- Что посоветуете начинающим предпринимателям – что нужно иметь в виду при открытии своего дела?

- Перед тем, как бросать работу по найму, определите, чем вы хотите заниматься, что вам надо для открытия своего дела, и где вы возьмете первоначальный капитал. Не шутите с налоговой, работайте «в белую». Планируйте все: развитие бизнеса в целом, рабочее и личное время. Не отсекайте ненужных клиентов на начальном этапе. Вы еще не знаете, как будет развиваться бизнес и кому пригодится ваше предложение. Помните про отдых, здоровье и семью. И тогда все получится!

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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