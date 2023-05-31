Дрон среди ясного неба: в Ростовской области наказывать водителей за нарушения ПДД будут с помощью беспилотников

Под наблюдением самые аварийно-опасные участки региональных дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начали использовать современные технологии для выявления нарушителей правил дорожного движения. Теперь опасные маневры фиксируют с помощью дронов.

Нововведение уже используется в курортных регионах, таких как Краснодарский край. Чаще всего летательные аппараты помогают засекать такие нарушения, как выезд на встречную полосу под запрещающие знаки, выезд за разметку и на обочину.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

- Мы работаем непосредственно по аварийно-опасным участкам дорог, - рассказывает начальник отдела пропаганды УГИБДД по региону Александр Мухин, - задействованы беспилотные летательные аппараты, которые стоят на вооружении Росгвардии. Также хорошо себя рекомендовал комплекс высотного видеонаблюдения ОКО-1. Он используется на автодороге Егорлыкская-Сальск в направлении на Ставропольский край потому, что на этом участке, по статистике, происходит много ДТП с высокой тяжестью последствий. С высоты двухсот метров мы можем вести фиксацию нарушения в радиусе двух километров. Это превентивные меры, участники движения знают, что здесь, на этой дороге есть аэростат и осуществляется контроль, поэтому стараются не нарушкать.

ГАИ ПРИЛЕТЕЛИ

- С 1 июня по 31 августа этого года планируем акцию «Безопасное лето» - совместно с Росгвардией мы будем контролировать трассу М4-ДОН при помощи беспилотников, - продолжает собеседник в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону". - Так, дрон, под управлением сотрудника, который находится в транспортном средстве, на мониторе определяет состав правонарушения, оно фиксируется. Далее - идет преследование-контроль за движущимся автомобилем, информацию передают другим нарядам дорожно-патрульной службы, которые контролируют безопасность движения на том или ином участке дороги. Они, в свою очередь, останавливают транспортное средство, предоставляют подтверждение состава правонарушения и составляют протокол на водителя.

СТАТИСТИКА РАДУЕТ

И, кстати, по словам спикера, статистика говорит о том, что там, где используются БПЛА, идет снижение дорожно-транспортных происшествий:

- Но самое главное, то, что водители видят, что за дорогой есть контроль, не только на стационарных пунктах и путях полицейских экипажей, но и с воздуха, - говорит Александр Владимирович. - И большинство понимает, что теперь за практически любое правонарушение на дороге они могут быть привлечены к ответственности. Люди чувствуют свою ответственность. И для нас тоже главное не выписка штрафов, не их количество, а обеспечение безопасного и бесперебойного процесса дорожного движения.

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