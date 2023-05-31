Дельфин свинье не товарищ: кем оказалось морское млекопитающее, заплывшее в Дон, рассказал эксперт

Дельфина ростовчане увидели в районе Западного моста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале недели в районе Западного моста в Ростове заметили в реке плавающего дельфиненка. Он дважды помахал плавником горожанам и скрылся. Видео необычного визитера появилось в социальных сетях, где уже несколько дней обсуждают увиденное.

Однако, по словам биологов, в этом явлении нет ничего удивительного. По их словам, азовки способны подниматься высоко по течению реки, следуя за рыбой. Такие случаи на Дону уже отмечались и раньше.

ДОН И КИТООБРАЗНЫЕ

- Сейчас еще продолжает идти селедка, - объясняет кандидат биологических наук Александр Липкович. - И следом за ней идут все рыбоядные, в том числе китообразные, к которым относится и черноморская морская свинья. Такие явления бывают почти каждый год. Несколько лет назад азовки поднялись по Дону на 90 километров, их видели в районе Арпачина. Пресную воду они воспринимают абсолютно нормально, ведь Азовское море назвать соленым можно только с большой натяжкой. Эти животные выдерживают большую амплитуду солености. Плюс эти млекопитающие дышат воздухом, а не жабрами. Причем заходят к нам дельфины в разные сезоны года: и поздней осенью, и весной, и летом.

БАНАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

- И такие заходы не связаны с повышением солености Дона, как некоторые могут подумать, - продолжает ученый. - Ведь это не регулярные явления, а только случайные встречи. Они происходят настолько часто, что их даже можно назвать банальными. Но в то же время понятно, что, когда люди видят в Дону таких крупных морских зверей, это, конечно, вызывает интерес и удивление.

СКАТ ИЛИ РУСАЛКА

- Динамика фауны идет всегда и везде, - объясняет Александр Давидович. - Какие-то виды снижают численность, какие-то исчезают, на их место становятся другие. То же происходит и в водных экосистемах. С кораблями, например, на тысячи километров переносятся морские обитатели, попадают в нехарактерные места. Или же в Дону время от времени появляются крабы и медузы. Поверьте, всякие явления бывают. Например, несколько лет назад азовские рыбаки поймали большого ската. Он просто попал в сети. То есть он из Черного моря прошел в Азовское, а потом попал в дельту Дона и затем - в сеть. Да, редкое явление. Путь животного занял сотни и сотни километров. Кстати, скат был настолько огромным, что по его фотографиям, особенно снизу, там где у него глаза, некоторые СМИ писали, что в Дону поймали русалку. Так что на Дону бывают очень интересные заплывы, заходы и залеты в нашей донской фауне. И это, в общем, нормальное явление.

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