В Веселовское водохранилище выпустили 1,5 тысячи уток

Фото: Дмитрий Норов

Выпуск птиц в естественную среду обитания прошел в охотхозяйстве «Аргамак-Р» в Пролетарском районе Ростовской области.

«Аргамак-Р» совместно с Ростовским областным отделением Русского географического общества, Федеральным центром по изучению и воспроизводству охотничьих ресурсов и ассоциацией «Живая природа степи» при поддержке регионального Министерства природных ресурсов и экологии выпустили в Веселовском водохранилище 1,5 тысячи особей утки кряквы.

Фото: Дмитрий Норов

Работа будет считаться успешно выполненной, когда выращенные утки смогут включиться в сообщество диких сородичей. А до осенних холодов молодых уток будут подкармливать егеря.

Пополнением фауны региона, увеличением популяции серого гуся и утки кряквы охотхозяйство «Аргамак-Р» занимается уже 16 лет. За это время в природу выпущено более 6 000 особей утки кряквы и 500 серого гуся. При этом учитывается, что серый гусь очень сложно выводится в искусственных условиях.

Фото: Дмитрий Норов

Миссия охотхозяйства, Ростовского отделения Русского географического общества и ассоциации в увеличении популяции и сохранности серого гуся и утки кряквы.

Для учета миграции водоплавающей птицы хозяйство использует современные технологии. Это позволяет следить за пернатыми. Для отслеживания используются высокотехнологичные датчики - GPS-логгеры.