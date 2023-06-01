Что изменится в Ростовской области с 1 июня 2023: изменение графика выплат на детей, надбавки по ипотеке и ограничения на вейпы

Рассказываем, как изменится жизнь дончан с 1 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с 1 июня 2023 начал действий ряд нововведений. Ограничат продажу вейпов, биометрию будут брать без согласия, а первоначальный взнос по ипотеке вырастет, также изменится график выплат на детей. Рассказываем подробнее.

НОВЫЙ ГРАФИК ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

С 1 июня в Ростовской области как и по всей стране устанавливается единый график выплат на детей. Если раньше регионы были вольны выбирать свои сроки, то теперь Соцфонд определил единые на всю Россию.

- 3 числа каждого месяца будет выплачиваться единое детское пособие (3 июня — за май, 3 июля — за июнь),

- 5 числа — выплаты маткапитала (5 июня — за май и так далее),

- 8 числа — по уходу за ребенком до полутора лет (8 июня — за май и так далее).

В том случае, когда выплаты доставляются «Почтой России», сроки зависят от графика работы каждого почтового отделения.

РАСТЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ

Поэтапное повышение минимального первоначального взноса по ипотеке начал Центробанк. Они касаются тех, кто берет льготную ипотеку с низким первым взносом.

С 1 июня минимальный размер первоначального взноса для льготной ипотеки вырос до 20% от стоимости жилья. Через полгода, 1 января 2024 года, заемщикам придется вносить 30 процентов от суммы жилья.

Если банки будут предоставлять ипотеку по заниженным тарифам, то финансовый регулятор обяжет их обеспечить дополнительные финансовые резервы из собственных средств — такая мера применима к кредитам, выданным после 15 марта.

Кроме того, банкам запрещается навязывать заемщикам страхование по завышенным ценам от компаний, аккредитованных банком.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ ВЕЙПОВ И КАЛЬЯНОВ

Продажа устройств для потребления никотинсодержащей продукции теперь разрешена лишь в магазинах и павильонах. На ярмахках, выставках, в автоматах или дистанционно продавать такую продукцию запрещено. Кроме того, продавцы теперь не имеют право открыто выкладывать на витрины кальяны и вейпы. Информирование и демонстрация теперь — только в специально установленном порядке для такой продукции.

НОВЫЙ ФОРМАТ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

С 1 июня появилась возможность проходить медико-социальную экспертизу — МСЭ — дистанционно. К такому способу могут прибегнуть те, кто не согласен с решением местного бюро и хочет добиться пересмотра решения с привлечением региональных и федеральных специалистов.

Теперь человеку не требуется ехать в Ростов или областной центр в другом регионе, или в Москву на отдельную экспертизу. В течение месяца после решения МСЭ он подает заявление в местном бюро или напрямую в главное региональное как лично, так и на «Госуслугах».

ЗАГРАНПАСПОРТА — СНОВА НА 10 ЛЕТ

Биометрический загранпаспорт с 1 июня снова выдают на 10 лет. В феврале их перестали выдавать из-за нехватки бланков. Теперь достаточно подать заявление в паспортный стол МВД, в МФЦ или через «Госуслуги». Добавим, что загранпаспорта и на десять, и на пять лет действительны за рубежом одинаково .

БИОМЕТРИЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ И ОТКАЗ ОТ НЕЕ

С сегодняшнего дня Центробанк и другие банки, компании, ИП, нотариусы, муниципальные органы и государственные обязаны передавать наши биометрические данные в Единую биометрическую систему без чьего-либо согласия. Но до передачи человека должны об этом проинформировать. За это время он имеет право отказаться от передачи биометрии: прийти в МФЦ и подать письменное заявление.

Заметим, что отказавшимся передавать свои биометрические данные людям, впоследствии государственные структуры и компании не в праве отказывать в услугах.

Тем, кто не против передачи своей биометрии, можно будет узнать об использовании этих данных на портале «Госуслуг». Добавим, вне Единой биометрической системы — ЕБС — обработка биометрии запрещена.

Особо вопрос биометрии актуален для работников «оборонки» - она будет считываться на входе/выходе.