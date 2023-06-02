Ростовчанин разрезал кисть болгаркой, делая ремонт в ванной

Во время строительных работ диск болгарки разрезал дончанину руку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове к медикам обратился мужчина, который получил травму у себя дома. Ростовчанин пришел в травмпункт городской больницы скорой медицинской помощи с перевязанной рукой. Медикам пациент рассказал, что в выходной день делал ремонт в ванной, но в какой-то момент в тесном помещении диск пилы разрезал кисть.

- У пациента оказались поврежденными сухожилие и кожа, - оценил характер повреждений травматолог-ортопед Руслан Илюшин. – Мы все восстановили и наложили швы.

По словам врача, пациенту даже не потребовалась госпитализация. Правда, какое-то время ему придется походить с лангеткой и наблюдаться в поликлинике по месту жительства.

- А вот если бы диск болгарки прошел дальше и повредил и другие сухожилия, то потребовалась бы помощь коллег из отделения травматологии нашей больницы, - рассказал о худшем прогнозе Руслан Вячеславович.

Однажды медикам даже удалось пришить и восстановить ростовчанину пальцы руки. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

К слову, травматологам этой больницы уже не раз приходилось сталкиваться с похожими мастерами, получившими травмы во время работ с «болгаркой». Особенно это актуально с наступлением тепла, когда многие делают ремонт в квартире или на даче.

Однажды медикам даже удалось пришить и восстановить ростовчанину пальцы руки, которые он полностью отсек себе случайно во время работ с этим инструментом. Тогда он собирал мебель на кухне.

А был случай, когда «болгарка» случайно выскользнула у ростовчанина из рук и повредила бедро, перерезав артерию. При таких повреждениях, как говорят специалисты, велика вероятность массивной кровопотери и гибели. Однако врач скорой всю дорогу держал рану рукой, останавливая кровь, а его коллеги-хирурги успели спасти пациента. И тот ушел из больницы на своих двоих.

- Так что соблюдайте технику безопасности при работе с такими инструментами. И будьте здоровы! - улыбнулся Руслан Илюшин.

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