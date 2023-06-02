В центре Ростова аварийное дерево упало на дом пенсионерки

Дерево вырвало с корнем Фото: Лейла МИРИШОВА

В центре Ростова-на-Дону аварийное дерево упало на дом 83-летней пенсионерки. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили дочь пострадавшей Ирина.

По словам женщины, ее пожилая мама находилась в комнате, куда как раз упало массивное дерево. Тяжелые ветки пробили крышу хрупкого жилища. Пенсионерка в силу возраста не смогла самостоятельно выбраться. К счастью, она отделалась только испугом.

Дерево давно просили убрать. Но на все наши просьбы реакции не было. Администрация не могла помочь, так как дерево не находится на муниципальной земле, а является как бы нашей собственностью, - рассказала Ирина.

По словам женщины, средств на то, чтобы самостоятельно убрать аварийное дерево, у них нет. Она отметила, что долгое время оно находилось под наклоном. На место ЧП вызвали спасателей, которые убрали ветки и ствол дерева.

Отметим, что пенсионерка является заслуженным преподавателем Ростовской консерватории.

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(Подробности)