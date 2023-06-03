Алексей Логвиненко: «В микрорайоне Суворовском открыли первую библиотеку»

Библиотечный центр будет работать до 20 часов. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сегодня у жителей микрорайона Суворовский донской столицы — долгожданное событие. В субботу, третьего июня, здесь открылся первый библиотечно-информационный центр семейного чтения. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Подобный формат интеллектуального досуга новый не только в Ростове-на-Дону, но и на всем Юге России. Это первая практика в городе по размещению филиала библиотеки в торговом центре. Она будет носить имя писателя Льва Николаевича Толстого. И это уже 45-ая по счету библиотека в донской столице! - рассказал Алексей Валентинович.

От имени главы администрации города Алексея Логвиненко жителей микрорайона поздравила его заместитель по социальным вопросам Елена Кожухова

- Не случайно новое учреждение имеет формулировку «для семейного чтения». График его работы – до 20 часов. Это значит, что каждый родитель даже после работы сможет составить компанию своему ребенку за чтением интересных ему книг, - заметила Елена Николаевна. - Чтобы стать ближе «к знаниям великих умов», как писал Лев Толстой, в честь которого и назван библиотечно-информационный центр.

- Появилось библиотечное пространство по просьбам жителей микрорайона Суворовского. И нам удалось в кратчайшие сроки создать многофункциональное креативное пространство! Уверен, оно станет местом притяжения для многих «суворовцев», - подчеркнул глава администрации города Алексей Логвиненко.

Кроме привычного абонемента и читального зала в этих стенах организована работа по дополнительному образованию детей в сфере культуры. Ребята смогут выбрать по интересам занятия из 17 направлений и посещать их здесь.

- У нас есть запрос от городского сообщества на создание новых подобных креативных пространств, и мы будем развивать эту сеть! Чтобы ростовчане могли еще больше приобщаться к значимым культурным мероприятиям, принимать участие в различных проектах и духовно развиваться, - резюмировал глава администрации города. - Желаю библиотеке процветания, а ее посетителям – интересного досуга!

Напомним, еще в начале марта на личный прием к Алексею Логвиненко пришла жительница Суворовского микрорайона. Одна из заявительниц попросила организовать в микрорайоне библиотеку.

Жилой комплекс динамично развивается. Библиотека открылась первая. Это долгожданное событие для жителей Суворовского.

Напомним, в Ростове действует Централизованная библиотечная система – это уникальный культурный феномен, который уже более 40 лет открывает перед читателями мир литературы. А это почти два миллиона единиц библиотечного фонда – книг, периодических изданий и других документов.

Ежегодно библиотеки посещают почти 230 тысяч читателей, в них проводится более восьми тысяч мероприятий с охватом более 80 тысяч человек.

Библиотеки Ростова активно развиваются. Участвуют в создании культурной среды в рамках национального проекта «Культура», в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Сделаем вместе», в конкурсе на создание областных модельных библиотек. Обновленные учреждения превращаются в инновационные культурные библиотечные центры города, куда люди приходят не только для чтения, но и для культурного просвещения, общения, участия в различных знаковых проектах.