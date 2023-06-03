Как подросток в Ростове портил имущество ЖК и подбивал остальных сверстников не слушаться старших

На летних каникулах многие школьники, особенно старшеклассники, предоставлены сами себе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На летних каникулах многие школьники, особенно старшеклассники, предоставлены сами себе. Поэтому они и «развлекают» себя кто как может. Кто-то посещает подготовительные курсы, кто-то едет к бабушке в деревню, а кто-то - встречается с друзьями и ищет себе приключений…

В полиции Ростова рассказали, какие происшествия могут случиться о школьниками на каникулах и что за это грозит.

"ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ!"

Семья Бориса (имя изменено, - прим. ред) недавно въехала в новый ростовский ЖК. В свободное от учебы время школьник разрисовывал маркером детские горки на площадке, а на все замечания взрослых отвечал дерзко и продолжал заниматься своим «творчеством».

- Он ругается так, что уши закладывает. Вообще без тормозов! – жалуется соседка Бори.

А вот среди сверстников новенький становился авторитетом, и со временем стал подбивать теперь уже новых приятелей не слушаться старших.

- Если мальчик со своей бабушкой, то говорит ему «А что с тобой бабушка ходит?», высмеивает, подначивает, задирает… Особенно тех, кто ведомый или младше, - пишет другая женщина.

Нужно сказать, что поступки Бориса не остались незамеченными. Жильцы дома стали публиковать фото разрисованной детской площадки в чате ЖК. Кто-то даже вычислил квартиру, в которой проживает малолетний нарушитель спокойствия. Родителей попросили прийти и убрать последствия деятельности юного дарования. Но после недолгого затишья мальчишка вместе со сверстниками испортил забор. И снова его поступки - на устах у всего ЖК.

КАК ТАКОЕ ПРЕКРАТИТЬ

- Родители должны отслеживать, с кем ребенок пошел гулять, кто в его круге общения, - посоветовал начальник отдела по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Ростовской области Денис Стрижнев. – В данном случае, уже идет речь о двух административных составах правонарушений: «Порча общественного имущества» и «Нецензурная брань». Уже они нарушают законные права и интересы граждан. Поэтому, если замечания и обращения к родителям не возымели силы, то тогда нужно обратиться в органы внутренних дел. В таком случае мы проведем проверку, выясним, что за подросток, побеседуем с жильцами.

Далее - определим, какова ответственность родителей и самого ребенка. Если будет выявлено административное правонарушение, то ребенка могут поставить на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и в отношении него будет проведена профработа. Что же касается нарушения имущественных прав, то собственник ЖК должен подать иск. И, в случае доказательства совершения вандализма, подросток или его родители должны будут эти нарушения устранить.

ЕСЛИ РЕБЕНКА ОСТАВИТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА…

Когда ребенок остается предоставлен сам себе, без присмотра родителей или учителей, то он может не только попасть в дурную компанию, но и захотеть резко «встать взрослым»: сесть за руль машины.

Достаточно вспомнить печальные случаи, когда школьники в Новочеркасске и Шахтах угоняли родительские автомобили и попадали в дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом. Подростки могут попасть в аварию, сев без водительских прав за руль мопеда. Такой случай был зафиксирован, к примеру, в Семикаракорском районе.

В полиции озвучивают: на территории Ростовской области за четыре месяца 2023 года с участием несовершеннолетних до 16 лет было зарегистрировано 75 ДТП, в результате которых 81 подросток получил травмы различной степени тяжести. Из них 40 человек были пассажирами, восемь – пешеходами, двое – водителями, один - велосипедистом. Шестеро погибших детей являлись пассажирами авто. Основными видами аварий стали столкновение транспортных средств, наезд на стоящее транспортное средство и опрокидывание автомобилей.

НА ПЛЯЖАХ ПРОЙДУТ НОЧНЫЕ РЕЙДЫ

Другой печальный случай – когда на девочку из Азовского района, которая одна поздно вечером возвращалась после тренировки, напали бездомные собаки. После чего у правоохранителей появились серьезные вопросы к ее родителям.

На каникулах опасность подстерегает детей и на речке. Так, летом прошлого года в Ростовской области утонули шесть детей. Больше всего таких случаев было зафиксировано в Ростове. Остальные – в Шахтах и Аксае. При этом четверо ребят утонули во время купания на диких пляжах. Поэтому в этом году будет усилен мониторинг именно тех водоемов, которые не предназначены для купания.

Сейчас в донском регионе открыт 81 официальный пляж. Все они находятся в зоне патрулирования представителями общественности, казачества и Госавтоинспекции.

- На водных объектах будет проведена разъяснительная работа, установлены знаки о правилах поведения на воде. Также на водоемах пройдут рейдовые мероприятия - в дневное, вечернее и даже в ночное время, - продолжает собеседник.

И напоминает, лица младше 16 лет не могут находиться одни вне дома после 22:00. Такие подростки будут возвращаться домой, а с родителями будут проведены разъяснительные беседы. Если же до старших не удастся достучаться, то будут предприняты меры в административном порядке вместе с комиссиями по делам несовершеннолетних.

ОПАСНОСТЬ И В ИНТЕРНЕТЕ

И, кстати, в полиции предупреждают: если ваш ребенок не гуляет по пустырям в одиночку и не катается на автомобилях без прав, а безвылазно сидит дома в интернете, это еще не значит, что с ним ничего не может произойти. Мошенники давно освоили интернет-пространство и поджидают наивных детей там. Родители должны объяснять своим детям, что за собой влечет бесконтрольное нахождение в социальных сетях и чем оно может быть опасно.

Чтобы занять школьников на каникулах делом были придуманы летние детские лагеря. Известно, что в Ростовской области с 1 июня начали свою работу 894 пришкольных детских лагеря и 30 загородных детских оздоровительных учреждений.

Еще один лагерь – палаточный – разбит в Азовском районе донского края. В течение всего лета во всех лагерях с детьми и взрослыми также будут проводиться беседы и лекции по безопасности поведения на каникулах.

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