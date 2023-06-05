«Новые люди» в Ростове обсудили проблемы особенных детей

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди».

Кроме того, специалисты организовали круглый стол под названием «Особенные дети». Его итогом стали конкретные законодательные инициативы, которые подготовят «Новые люди».

Праздник для особенных детей и их родителей прошёл на базе отдыха на левом берегу Дона. Малышам раздали сладкую вату, провели мастер-классы по раскрашиванию фигурок и мыловарению.

Одновременно эксперты обсудили, как облегчить жизнь семьям, где воспитывают особенных детей. Модератором круглого стола выступила Елена Котлярова. В ее семье есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, также она консультирует другие семьи. В этом году она стала кандидатом в депутаты Заксобрания Ростовской области от «Новых людей».

- Более половины семей, где рождаются дети-инвалиды или дети с особенностями развития, распадаются или имеют напряженный характер взаимоотношений. Я уже более пяти лет сопровождаю семьи, где растят особенных детей, веду для родителей психологические группы поддержки. Теперь я иду на выборы в Законодательное собрание, чтобы представлять интересы семей, где воспитывают детей с особенностями развития, - сказала Елена Котлярова.

Отдельным направлением работы круглого стола стал досуг детей с ограниченными возможностями. Эксперты поделились опытом привлечения грантов на открытие творческих мастерских и развитие адаптивного спорта.

- Этот опыт помогает нам понять, по какому пути следует идти, чтобы проблемы семей с особенными детьми получали свое разрешение. И мы готовы всячески оказывать поддержку на этом пути, - отметил руководитель ростовского реготделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов.

В итоге партия подготовит ряд законодательных инициатив, которые касаются особенных детей. В частности, «Новые люди» предлагают ввести в школах штатные должности тьюторов.