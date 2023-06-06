В Ростовской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса научно-технического творчества «ШУСТРИК»

Фото: АНО "ФИРОН"

18 мая в коворкинге «Рубин» состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «ШУСТРИК». Организатором регионального этапа выступила АНО «ФИРОН» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнером мероприятия стала АНО «Агентство инноваций Ростовской области».

С приветственным словом на открытии мероприятия выступили: Генеральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области» — Абдуллаев Рустам, региональный представитель в Ростовской области Фонда содействия инновациям – Анна Пушенко и директор АНО «ФИРОН» — Инна Шенгоф.

Фото: АНО "ФИРОН"

Заслушивание проектов регионального этапа было разделено на возрастные категории: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-18 лет.

- Чтобы мы в будущем видели в нашей стране как можно больше выдающихся учёных, успешных предпринимателей, инженеров и как следствие, много новых прорывных технологий, то начинать работать в этом направлении нужно со школьной скамьи. Именно поэтому в Ростовской области с 2018 года на базе нашей организации ФИРОН реализуется Всероссийский конкурс научно-технического творчества «ШУСТРИК», где мы являемся региональным представителем конкурса, - прокомментировала Инна Шенгоф.

По результатам защиты проектов эксперты, в том числе, кандидаты технических наук и представители бизнес-сообществ, отметили высокий уровень подготовки участников и определили победителей по всем возрастным категориям.

- Благодаря таким конкурсам школьники могут получить первое признание своей инновационной деятельности, мы очень хотим, чтобы ребята смогли получать и дальнейшее финансирование своих проектов, участвуя в других грантовых конкурсах Фонда содействия инновациям, – поделилась Анна Пушенко.

Фото: АНО "ФИРОН"

Победители возрастной категории 6 — 9 лет:

1 место Пшеничкин Иван проект создания новой сувенирной продукции.

2 место Почапский Михаил проект «Меч джедая».

3 место Бабенко Лев проект «Меч джедая».

Фото: АНО "ФИРОН"

Победители возрастной категории 10-13 лет:

1 место Команда «Сетряк» (Архипов Максим, Маснюк Михаил) проект «Система автономного энергообеспечения для Арктики».

2 место Команда «Форум» (Пономарев Роман, Клюйко Вячеслав) проект «Робот-помощник».

3 место Сухорадо Михаил проект на тему судостроения.

3 место Команда «Создатели новых крутых решений» (Панфилов Георгий, Галкин Владислав) проект «Транспорт будущего».

Фото: АНО "ФИРОН"

Победители возрастной категории 14 – 17 лет:

1 место Команда «Лицеисты» (Романов Матвей, Федорович Егор, Юрийчук Вадим) проект «Устройство на базе технологии Интернет-вещей».

1 место Торопов Дмитрий проект «Устройство на базе технологии Интернет-вещей».

2 место Мамзурин Валерий проект «Макет для научной детской площадки».

2 место Козырев Максим проект «Робот-помощник».

3 место Команда «Марсиане» (Контарев Егор, Тышлангов Арсений, Ветряк Василий) проект «Исследовательский планетоход».

Фото: АНО "ФИРОН"

Все участники получили памятные призы, а победители – подарки от организаторов. Лучшие проекты будут рекомендованы организаторами к рассмотрению на федеральном уровне.