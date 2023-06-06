Алексей Логвиненко: «Наша задача — обеспечить безопасность»

В начале сезона в распоряжении ростовчан два открытых пляжа. Фото: пресс-служба администрации города

В Ростове-на-Дону с первого июня стартовал купальный сезон, который продлится вплоть до октября. И главная задача городских властей — обеспечить безопасность горожан и гостей города на воде. Именно вопросам готовности всех ответственных за безопасность служб к купальному сезону и посвятили расширенное планерное совещание главы администрации Ростова-на-Дону во вторник, шестого июня.

Несмотря на то, что погода пока еще не благоволит к купанию — весь май в Ростове лили затяжные дожди, как и в первые дни июня, официально сезон открыт с первого июня. Так что на сегодня в донской столице в распоряжении купающихся два пляжа. Это одно из самых новых и самых полюбившихся мест отдыха для горожан - муниципальный пляж «Левобережный» и частный пляж «Каррера», обустроенный на улице Пескова. Оба объекта проверены на безопасность, соответствие санитарным требованиям и готовы к купальному сезону.

- Безопасность ростовчан обеспечивается и на суше, и на воде с привлечением спасателей и плавсредств, - рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. - Береговая линия вдоль Ростова-на-Дону составляет 24 километра, и на всей ее протяжении организовано патрулирование поисково-спасательной службы.

Но два открытых пляжа — это не окончательная цифра на лето — 2023, успокаивают ростовчан и их гостей власти города. Уточняется, что муниципальный пляж на Зеленом острове пока не работает. Дело в том, что подрядчик не успел вовремя подготовить эту рекреационную зону к началу сезона - к первому июня.

- Контракт с ним расторгнут, будем подавать его в реестр недобросовестных поставщиков, - уведомил Алексей Логвиненко. - Сейчас идут конкурсные процедуры по заключению нового контракта.

Еще один городской пляж принадлежит парку культуры и отдыха «Дружба». Этот парк - долгожданный объект для жителей Ворошиловского района города. Но искупаться на пляже в этом году еще не получится - здесь в настоящий момент идут активные работы по благоустройству парковой зоны.

Любителям освежиться в жару запрещенных для купания местах городские власти напоминают, что обо всех их несанкционированных пляжах властям известно.

- На территории города есть 13 мест, необорудованных для купания. Здесь установлены и обновлены информационные знаки, запрещающие купание, - в курсе происходящего Алексей Валентинович. - Напомню, что штраф за купание в неположенном месте составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей.

Также в ходе расширенного планерного совещания глава администрации поручил обеспечить все необорудованные для купания в Ростове места круглосуточным наблюдением, чтобы избежать трагедий, а также включить в зону ответственности групп пруды в микрорайоне Суворовском.

- Здесь в прошлую субботу чуть не утонула девочка. И только по счастливой случайности удалось избежать несчастного случая благодаря помощи ростовчан, - заметил Алексей Логвиненко.

С наступлением тепла в администрацию стали поступать обращения от жителей города с просьбой организовать дополнительную остановку общественного транспорта возле частного пляжа «Каррера» на улице Пескова.

- Поэтому дал поручение в течение недели рассмотреть возможность продления маршрута общественного транспорта в летний период и установить остановочные комплексы, - добавил глава. - Управление по делам ГО и ЧС города будет контролировать работу по обеспечению безопасности граждан на водных объектах в течение всего купального сезона. Дополнительно поручил до пятницы проработать дорожную карту по межведомственному взаимодействию с районами, МЧС, полицией в этом направлении.