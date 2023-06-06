Лучших социальных работников Ростова-на-Дону в преддверии профессионального праздника наградил Алексей Логвиненко

Почетные грамоты за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство вручил соцработникам глава. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во вторник, шестого июня, в преддверии Дня социального работника, который вся Россия будет традиционно отмечать уже 8 июня, в Ростове-на-Дону чествовали лучших представителей одного из самых важных направлений — социальной сферы. На сцене конгресс-холла Донского государственного технического университета свои награды получили представители профессии, которым не занимать профессионализма, доброты и милосердия.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко вручил Почетные грамоты главы администрации города за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Елене Жихаревой, Татьяне Карпенко, Ольге Плаксиной, Галине Пузенко, Наталье Рыжкиной, Анне Слободяник, Анне Ушко, Светлане Фроловой.

По доброй традиции героини вечера не только получали поздравления, но и радовали зрителей своими многочисленными и яркими талантами - среди соцработников провели творческий конкурс. Команды всех восьми районов донской столицы — Первомайский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Пролетарский, Железнодорожный, Ворошиловский и Советский районы — презентовали во всей полноте деятельность своих учреждений, исполнили запоминающиеся танцевальные номера, красиво и душевно спели.

К подготовке, как и всегда, приступили заблаговременно: выкраивали часы на подготовку после своей непростой работой с людьми, требующей много времени и сил — физических и душевных. Выступления получились яркими и интересными — зрители каждый номер приняли на ура и громкими аплодисментами! Тут и щемящая сердце сцена с выступлением соцработника в роли одинокой пожилой женщины в уютной вязаной шали, которая ждет хотя бы звоночка от близких людей. Настоящий фурор произвел бальный танец, в котором партнер, полный грации и достоинства, вел девушку, сидя на инвалидной коляске.

Аплодисменты не смолкали! Зрительный зал в один момент превратился в звездное небо - один за другим зажигались огоньки-фонарики мобильных телефонов, так коллеги решили поддержать своих конкурсантов.

Представительницы прекрасного пола, а основную часть большого сообщества соцработников города составляют именно девушки, в очередной раз доказали, что на «отлично» справляются не только с работой, вкладывая в нее всю душу, но и могут так же хорошо могут блеснуть талантами. Зрители, в свою очередь, одарили выступающих громкими овациями. Жюри признало лучшей команду соцработников Кировского района города.

- Дорогие социальные работники! В основе вашего ежедневного труда – милосердие, чуткость и доброта. Неслучайно первыми социальными координаторами открытого по поручению Президента Регионального филиала фонда «Защитники Отечества» стали именно представители социальной службы! - заметил, обращаясь к присутствующим представителям одной из самых милосердных профессий, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - Вы справляетесь со всеми задачами! И мы всегда можем на вас рассчитывать! Благодарю каждого из вас за ежедневный труд, самоотдачу, терпение и отзывчивость! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и счастья!