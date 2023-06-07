Как создать свою формулу стрессоустойчивости или почему важно сделать помощь психотерапевта доступной для всех

В 2023 году Наталья Холодова создала специальный закрытый Клуб «Формула стрессоустойчивости». Фото: из архива Натальи Холодовой.

Наталья Холодова работает психотерапевтом уже более 20 лет. Основное ее направление: работа с самооценкой, уверенностью, проработка страхов, улучшение отношений. Своим опытом Наталья поделилась в книгах по психологии: «Трансформация: победа над эмоциональным выгоранием и достижение успеха во всех сферах жизни» и «Как приручить дракона». Наталья является Членом Российского Союза писателей.

В 2023 году Наталья Холодова создала специальный закрытый Клуб «Формула стрессоустойчивости». Основная цель Клуба Натальи – помочь людям стать устойчивее к стрессу. Это качество, в свою очередь, позволяет быть более здоровыми, успешными и в конечном итоге - счастливыми.

В психотерапии Наталья Холодова использует два направления - суггестивную терапию (гипноз, самогипноз, работа с подсознанием) и когнитивно-поведенческую психотерапию.

Наталья Холодова рассказала редакции «Комсомольская правда – Ростов» о востребованности психологической помощи и необходимости бороться со стрессами.

- Наталья Борисовна, как Вы думаете – насколько востребована психологическая помощь?

- Бесспорно, психологическая помощь в наш информационный, скоростной век, время от времени требуется каждому из нас. Это подтверждают и данные статистики, согласно которой каждый четвертый житель планеты испытывает признаки эмоционального выгорания. На нас сильно влияют неврозы, которые формируются, когда мы находимся в длительном хроническом стрессе.

- Многие считают, что на консультации к психологам могут ходить только обеспеченные люди. Это так?

- В обществе существует миф, что помощь психотерапевта доступна только очень богатым людям. Но сейчас появился новый формат психологической поддержки. Благодаря этому помощь психотерапевта стала доступна всем, кто хочет действительно изменить свою жизнь, справиться с неврозом, улучшить отношения в семье и на работе, добиться поставленных целей. Участие в Клубе платное, но стоимость небольшая. Идея моего Клуба - сделать помощь психотерапевта доступной для всех. Чтобы как можно больше людей могли ею воспользоваться и стали здоровее, успешнее, счастливее.

- Расскажите о Клубе «Формула стрессоустойчивости» - почему такое название, и для чего он создавался?

- Название Клуба подобрано тщательно и продуманно, потому что основная его цель – помочь людям стать устойчивее к стрессу. Это качество в свою очередь позволяет быть более здоровыми, успешными и в конечном итоге - счастливыми. В настоящее время Клуб работает в онлайн-формате.

- Какие мероприятия проводятся для участников Клуба?

- В первую очередь, это ежемесячный групповой тренинг, на котором участники изучают полезные психологические практики. Практики каждый раз я даю разные. Они помогают справиться с тревогой, напряжением, негативными мыслями, быстро восстановить силы, переключиться с одной деятельности на другую. И конечно, они помогают улучшить здоровье. Например, я учу людей снижать давление с помощью специальных упражнений, без лекарств.

Все члены Клуба также получают мои книги по психологии, методические пособия, полезные статьи и видео, которые предназначены только для них. И, конечно, всем членам Клуба доступна психологическая поддержка в режиме 24/7 – они могут делиться своими ситуациями, получать рекомендации и ответы на вопросы.

- Расскажите о Ваших планах на будущее.

- В планах обширная программа, рассчитанная на реализацию в течение 1-2-х лет. Программа включает не только онлайн - встречи, но и офлайн, выездные тренинги со смежными специалистами (например, с тренером по йоге или по правильному питанию). Можно будет отправляться вместе с семьей, совмещать любовь к путешествиям и улучшение своего здоровья, саморазвития и успешности.

Наталья открыта к общению и готова делиться полезными практиками. Подробности о Клубе и о других программах психотерапевта Натальи Холодовой Вы можете узнать у нее лично.

НАША СПРАВКА.

Лицензия Министерства здравоохранения Ростовской области №ЛО-61-01-004427 от 25 июня 2015 года.