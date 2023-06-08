Ростовстат и «Центр-инвест» выпустили сборник об устойчивом развитии Ростовской области

Спикеры рассказали об основных показателях целей устойчивого развития в Ростовской области Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ростовстат при партнерстве с банком «Центр-инвест» выпустили третий сборник «Ростовская область — движение к целям устойчивого развития: 2016-2022». Составление сборника заняло полгода и включает в себя все самые важные показатели для понимания текущей ситуации и дальнейших перспектив развития области.

Об основных показателях целей устойчивого развития в Ростовской области во время пресс-конференции рассказали председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова и Президент Южного федерального университет Марина Боровская.

УВИДЕТЬ СЕБЯ НА ФОНЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

По мнению председателя Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест», одна из важнейших задач, которые решает сборник, заключается в том, что он дает возможность донскому бизнесу, органам власти и вузам увидеть себя на фоне глобальных целей устойчивого развития, сравнить, в какой точке этого пути они находятся сейчас, оценить потенциал и риски для построения новых цепочек хозяйственных и культурных международных связей.

- Малый бизнес не в состоянии самостоятельно решить задачу по переориентации своей работы на цели устойчивого развития, поскольку это весьма трудоемкий процесс, - подчеркнул Василий Высоков. - На новых площадках установка «Я с Ростовской области пришел, я лучше всех» уже не пройдет, здесь нужно доказывать, что бизнес глобально ориентирован и решает цели устойчивого развития. Наш банк проводит эту работу, потому что обладает соответствующими компетенциями. Мы верифицируем методику, чтобы малый бизнес мог ею пользоваться и с гордо поднятой головой выходить на любые рынки и любые партнерства, смело заявляя, что он из Ростовской области.

Председатель Совета директоров ПАО КБ «Центр-инвест» Василий Высоков Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В документе все данные представлены в виде понятных таблиц, диаграмм и дополнены качественным анализом. Это позволяет взглянуть на реальную ситуацию в Ростовской области с разных сторон и в дальнейшем перейти на следующий уровень анализа показателей целей устойчивого развития с помощью искусственного интеллекта и методов автоматизации анализа данных.

- В этот сборник мы включили целый ряд новых показателей, которые ранее не освещали, - отметила Марина Самойлова. – Через наши статистические данные мы постарались донести до широкого круга пользователей информацию по различным направлениям, в том числе по обеспечению здорового образа жизни, о содействии в ликвидации нищеты и голода, о поступательном, всеохватном и устойчивом экономическом росте, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Также в сборнике широко представлены данные социально-демографических исследований.

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Марина Самойлова Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

КАК БАНК СПОСОБСТВУЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ

Полученные статистические данные составители сборника собираются внедрять непосредственно в свою прикладную деятельность. Так «Центр-инвест» уже инвестировал в реализацию целей устойчивого развития, и, следовательно в развитие Ростовской области 418,8 миллиарда рублей, а в национальные проекты — 389,8 миллиарда рублей.

В своей работе региональный банк опирается на прочные фундаментальные знания, прикладные исследования, статистические данные и мониторинг лучшей мировой практики. Учет баз данных и их креативный анализ позволяет ему оставаться успешным и комплексно реализовывать принципы устойчивого развития.

Кроме того, «Центр-инвест» заботится и об улучшении экологической ситуации в стране и мире: сегодня в банке действует «Зеленая ипотека», позволяющая купить новый дом с классом энергоэффективности А, А+ и А+++ под 9,5%.

УЧЕНЫЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Председатель совета ректоров вузов юга России Президент ЮФУ Марина Боровская активно поддерживает исследование Ростовстата и «Центр-инвест» по устойчивому развитию донского региона.

- Важно показать, на какой точке развития находятся территории, а также те усилия, которые предпринимаются для развития общества, экологии и управления регионом в целом. Хочется сравнить себя со всеми другими территориями вокруг, но также хочется сравнить себя сегодняшнего с собой вчерашним. Сборник позволяет понять, насколько социльно-экономическая среда Ростовской области соответствует комфорту жителей, интересам общества и экологическим задачам, - подчеркнула Марина Боровская. –Осознать, насколько управление областью строится в согласии с федеральными и региональными целями устойчивого развития.

Президент Южного федерального университет Марина Боровская Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Донские ученые уже сегодня активно используют материалы, полученные в ходе статистического исследования, проведенного Ростовстатом. Взять хотя бы ЦУР № 4 «Качество образования», где говорится, как и почему меняется качество образования, каким потенциалом обладает для дальнейшего развития. Что же касается цели устойчивого развития № 5 «Экономическое поведение», то каждый из студентов ростовских вузов выстраивает свою карьеру, исходя из того, на какой экономический рост он вправе рассчитывать.

Таким образом, новый сборник «Ростовская область — движение к целям устойчивого развития: 2016-2022» имеет не только высокую теоретическую экспертность, но и важную практическую ценность.

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