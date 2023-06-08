«Кресты - из веток, а за едой - под пулями»: за год жизни в Ростове житель Мариуполя так и не смог забыть ужасы, которые пережил

В полуразрушенном городе в те дни было опасно находится. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Тимофей уже год, как приехал в Ростов-на-Дону из Мариуполя. 40-летний мужчина говорит, что за это время пришел в себя: нашел работу и потихоньку налаживает быт.

Вот только нет-нет, да снятся ужасы, которые пришлось пережить дома - и про то, как полтора месяца прятался в подвале, и как бегал за едой под пулями, и как искал аккумуляторы для подсветки своего убежища.

Обо всем этом мужчина рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

- Я просто хочу, чтобы знали. Не дай Бог, такое пережить никому, - объяснил он свой порыв.

«КОГДА ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ - ВЫБОРА НЕТ»

- Полтора месяца я провел в подвале, - признается Тимофей. - Получилось так, что я жил на одном конце города, когда туда стали прилетать снаряды. Потом мы все эвакуировались в центр и заняли освободившиеся квартиры. Но постепенно нас и там достали. Тогда я нашел подвал магазина, оборудовал его для жизни и позвал туда еще таких же как я.

Спасающиеся от обстрелов жители Мариуполя положили на пол лежанки, поставили между ними перегородки. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Какие-то продукты жители успели купить заранее, а за какими-то пришлось выходить на поиски в город. Многие продуктовые магазины были брошены, а на их складах оставались большие запасы провианта.

- Когда у нас заканчивалась еда, приходилось выходить на охоту, - вспоминает мариуполец. - Вокруг летали снаряды, свистели пули, а я выползал за продуктами. Когда есть хочется — тут уж выбора нет. И, кстати, никто от истощения не умер — все делились кто чем мог.

ИСКАЛ АККУМУЛЯТОРЫ — УВИДЕЛ РЕБЕНКА

По пути Тимофей искал брошенные хозяевами автомобили, выкручивал аккумуляторы. С помощью диодов из неоновых рекламных вывесок, подсоединенным к этим аккумуляторам, жители подвалов могли прожить дня два со светом. А потом приходилось снова идти искать его источник.

- Во время одной такой вылазки я увидел «Ниву» скорой помощи, - ужасаясь, вспоминает мужчина. - Открыл дверцу водителя — а там за рулем сидел погибший мужчина. А на заднем сидении - застывший младенец. Первое, что пришло в голову - муляж. Оказалось - жуткая правда.

Нередко прямо рядом с домами видел Тимофей и наскоро выкопанные могилы с крестами, сделанными из веток деревьев.

В КВАРТИРЕ ЖИВУТ УЖЕ ДРУГИЕ

У Тимофея во время освобождения Мариуполя погибли и пострадали около десяти знакомых и друзей. У кого-то от пожара в доме пострадали пожилые родители, кого-то во время вылазки за продуктами убили снайперы ВСУ, а кто-то был взорван снарядом вместе с домом, в котором жил.

- Поэтому когда стало поспокойнее, я сразу уехал в Ростов-на-Дону, оставив трехкомнатную квартиру, - рассказывает мужчина. - Когда потом вернулся, увидел, что в ней кто-то поселился. А я все-таки решил уехать, ведь в Мариуполе для меня сейчас нет работы.

В донской столице Тимофей снял жилье, а уже через год смог позволить себе купить недорогое жилье в новом микрорайоне Ростова. И верит, что теперь для него начнется совсем другая новая жизнь.

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