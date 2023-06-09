В Ростове задержали многодетного отца, который купил 28 пакетов с наркотиками

Полицейские при досмотре нашли у ростовчанина крупную партию наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице перед судом предстал 28-летний Николай, его обвинили в незаконном сбыте наркотических средства. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, Николай, отец троих детей, решил заработать денег с помощью торговли запрещенными препаратами.

ИНСТРУКЦИЯ ОТ НЕЗНАКОМЦА

Через один из мессенджеров он связался с незнакомцем, который скинул ростовчанину список адресов с тайниками. Николай должен был забрать свертки с наркотиками из укромных мест и держать их у себя, пока не получит дальнейшие инструкции.

Искать закладки мужчина отправился ночью вместе с другом. В этот момент улицу патрулировали полицейские. Поведение двоих мужчин, которые ночью что-то искали в кустах, показалось им странным.

Как позже расскажет оперативник на суде, он с напарником спросил, что товарищи делают в два часа ночи в этом районе. Приятель Николая держался уверенно и дружелюбно. Ответил, что просто гуляют. А вот сам Николай явно нервничал и все пятился в сторону.

- На вопрос, готовы ли они поехать в полицию для досмотра, один из парней сразу согласился, а второй явно испугался, - добавил оперативник.

НАСТОРАЖИВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Все это показалось патрульным очень странным. И полицейские привезли мужчин в отдел. При осмотре сумки многодетного отца в ней нашли в 28 свертков с наркотиками. На некоторых из них на таджикском языке было написано: «Новый» и «Старый».

Сам же Николай на вопрос, что в свертках, сделал удивленные глаза и сказал, что это не его. Правда, не стал настаивать на том, что вообще не имеет отношения к наркотикам.

И в отделе полиции, и в суде он твердил, что покупал совсем немного и только для себя:

- Продавать не хотел. Просто устал от обязанностей, хотел расслабиться.

На суд в качестве свидетелей кроме полицейских и понятых пришли приятели и дядя задержанного. Все они говорили примерно одно: «Коля - отличный семьянин, мастер на все руки, и, в целом, добрый парень». Но эти доводы суд счел не убедительными.

Как сообщила старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова, вина Николая была доказана в суде.

- Его приговорили к одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима, - прокомментировала Екатерина Козлова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20 лет тюрьмы за 300 рублей: пытаясь заработать, студент-иностранец с наркотиками в кармане попался ростовским полицейским

Студент из Западной Африки попытался стать наркодилером в Ростове, но его поймали оперативники (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Житель Ростовской области выращивал в 30 горшках в квартире не цветы, а сырье для наркотиков

В Ростовской области сотрудники полиции пресекли деятельность нарколаборатории (подробнее)