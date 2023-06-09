Алексей Логвиненко рассказал, как преобразятся городские скверы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Так выглядит дизайн-проект Комсомольского сквера на улице Малиновского. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Жители донской столицы продолжают самостоятельно решать, как преобразится их город в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и видят результат. В текущем году в Ростове-на-Дону уже началось благоустройство общественных пространств, за которые жители проголосовали в прошлом году. Преобразиться должны Комсомольский сквер на улице Малиновского в Советском районе Ростова и сквер Мира на улице Воровского в Пролетарском районе города.

БОЛЕЕ 82 МИЛЛИОНОВ НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОРОДА

Как сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, работы проводятся за счет трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. На первый объект в общей сложности выделено 64,5 миллиона рублей, на второй - 17,7 миллиона рублей. Оба реконструированных сквера подрядчик должен сдать уже в этом году. По контракту Комсомольский сквер необходимо благоустроить к концу ноября, а сквер Мира еще раньше - к середине октября.

ОТ СКЕЙТПЛОЩАДКИ ДО СКАЛОДРОМА И ПАМП-ТРЕКА

На первом объекте, в Комсомольском сквере, - выполнят озеленение, установят спорткомплексы, скейтплощадку, скалодром, стену для граффити, площадку для паркура, баскетбольную стену, памп-трек — специальную трассу с кочками, поворотами и контруклонами, предназначенная для катания на велосипедах BMX, скейтборде, роликах, самокате для детей и взрослых, такой трек подходит для олимпийской дисциплины «Велосипедный мотокросс». Здесь также обустроят амфитеатр, а на площадке для выгула собак установят специальное оборудование.

На беговой дорожке, детской и спортивной площадках появится резиновое покрытие, которое обеспечит дополнительную безопасность маленьких и взрослых ростовчан. По инженерной части сквер обеспечат электроснабжением, наружными сетями водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, проектом предусмотрена установка в Комсомольском сквере блок-модульных туалетов.

МЕСТО, ГДЕ БУДЕТ ПРИЯТНО ОТДОХНУТЬ

Жителей Ростова, которые привыкли отдыхать в сквере Мира, тоже порадует преображение этот территории. Здесь строители, как это предусмотрено проектом, проведут озеленение, уложат тротуарную плитку, смонтируют поливочный водопровод и оборудование, установят детское игровое оборудование, малые архитектурные формы — скамейки, урны — и питьевые фонтанчики.

Напомним, в этом году жители донской столицы активно выбирали, какие объекты в родном городе нужно преобразить. Десятки тысяч ростовчан возрастом от 14 лет до 31 мая голосовали, зарегистрировавшись на сайте Госуслуг, за скверы, которые, по их мнению, стоит реконструировать в первую очередь в 2024 году.

Так, от Ростова в проекте участвовали пять скверов, в том числе «Пионерский» в Железнодорожном районе, сквер на проспекте Буденновском, 2, в Ленинском районе, сквер имени Оганова в Октябрьском районе, сквер по улице Седова в Кировском районе и сквер «Мелиораторов» в Ворошиловском районе. Четыре территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в перечень объектов благоустройства на 2024 год. Голосование уже завершено, и сейчас подводятся его итоги.