Ростовчанина после кражи сливочного масла из супермаркета отправили в колонию

Ростовчанина отправили в тюрьму за кражу нескольких пачек сливочного масла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростова-на-Дону, 22-летний Иван (имя изменено – прим. ред.) за три месяца совершил несколько краж и один грабеж в разных районах города. Но поскольку, в каждом случае ущерб был причинен незначительный, судьи выносили мягкие наказания.

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ

Так, в одном районном суде Ивану назначили 180 часов исправительных работ, в другом – 140, в третьем – 380, а в четвертом, в том, в котором судили за грабеж, приговорили к условному сроку.

- В общей сложности ростовчанин должен был отработать бесплатно в пользу государства 700 часов, - сказал источник издания.

Но, видимо, выражение «жизнь ничему не учит» оказалось как раз про Ивана. Уже через месяц после очередного суда тот вновь вступил на скользкую дорожку. В этот раз парень украл из супермаркета на улице Красноармейской сливочное масло.

- Просто холодильник был не заперт, вот я и решил: «Почему бы и нет?», - скажет он позже полиции.

Правда, одной упаковкой дело не ограничилось. Вначале Иван положил в свою сумку пять брикетов. А после, подумав немного, прихватил еще несколько упаковок. В общей сложности, в тот вечер он принес домой восемь брикетов сливочного масла, общей стоимостью четыре тысячи рублей. Из магазина ему удалось выйти незамеченным.

АППЕТИТЫ РОСЛИ

А спустя два дня ростовчанин вновь отправился «на дело» - причем, в тот же самый магазин и к тому же самому холодильнику.

В это раз Иван взял три упаковки масла на общую сумму две тысячи рублей. Товар он спрятал в штаны, но на выходе парня все-таки задержали охранники. Об инциденте сообщили в полицию.

Как рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова, в отношении Ивана было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- Учитывая наличие судимостей, ростовчанина приговорили уже к реальному сроку, - прокомментировала Екатерина Козлова.

Теперь четыре месяца он должен провести в исправительной колонии общего режима.

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