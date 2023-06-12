Гендиректора ростовской компании приговорили к семи месяцам исправительных работ за долги по алиментам

Алименты на детей бывшей жене бизнесмена пришлось взыскивать через суд Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области перед судом предстал руководитель крупной фирмы за то, что вовремя не заплатил алименты. Причем, мужчина получил вполне реальное наказание, а не условный срок.

МИРНО РАЗОЙТИСЬ НЕ УДАЛОСЬ

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, 37-летний Николай (имя изменено — прим. ред.) около года назад развелся с женой.

У экс-супругов остались двое детей: 9-летний мальчик и трехлетняя дочь. При расставании полюбовно договориться обо всем, видимо, не вышло.

Поэтому бывшая жена через суд определила сумму алиментов на двоих детей. По словам источника издания, в месяц Николай должен был переводить ей около 20 тысяч рублей. Но по факту предприниматель поступил иначе.

Так, в один месяц он отправил на карту бывшей жены полторы тысячи рублей, а в следующий — три с половиной тысячи рэ. А после почти пять месяцев женщина не видела от экс-супруга ни копейки.

«Я ДОЛЖНА КОПЕЙКИ СЧИТАТЬ?»

- Он получает хорошие деньги с его-то должностью — генеральный директор успешной фирмы. А я что? Должна копейки считать и экономить на детях? - рассудила женщина и пошла писать заявление.

Как сообщила «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Оказалось, что Николай должен был выплатить на содержание детей около ста тысяч рублей.

Екатерина Козлова добавила, что суд уже рассмотрел материалы дела. Теперь ростовчанин должен не только погасить долг перед сыном и дочерью, но еще и семь месяцев трудиться на исправительных работах с удержанием десяти процентов зарплаты в пользу государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снимавшаяся в видео для взрослых 10-летняя российская школьница рассказала о матери: «Делала то, что она просила»

В Ростовской области взяли под стражу мать, которая снималась в видео для взрослых с дочерью-третьеклассницей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове задержали многодетного отца, который купил 28 пакетов с наркотиками

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы (подробнее)