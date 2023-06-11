Бывшему главе Элисты дали 11 лет «строгача» за взятки и мошенничество

Двое чиновников получили реальные сроки, а третий выплатит миллионы рублей штрафа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калмыкии суд назначил суровое наказание группе чиновников из администрации Элисты. Бывший глава города, экс-депутат и руководитель аппарата Элистинского городского собрания попались на получении крупной взятки да еще и в составе группы лиц по предварительному сговору. Кроме того, бывший глава города понесет наказание за мошенничество — правоохранителям удалось доказать, что они систематически получали деньги от граждан. Обо всем этом подробно читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

«РЕШАЛИ » ВОПРОСЫ С ЗЕМЛЕЙ

Как было установлено следствием и судом, бывшие чиновники, объединившись, втроем систематически получали взятки в обмен на маленькие и не очень «услуги». А именно «оказывали содействие» юрлицам и обычным гражданам при решении вопросов об изменении категории земель. Кроме того, бывший глава Элисты, пользуясь своим служебным положением, организовал отчуждение из муниципальной собственности автомобиля по заниженной стоимости — и здесь следователи посчитали ущерб местной казне в размере 110 тысяч рублей.

Когда схема трех чиновников стала известна правоохранителям, было возбуждено уголовное дело. Следователям предстояло немало работы, в том числе проведены товароведческая, фоноскопические (исследование аудиозаписи — прим. ред.) судебные экспертизы. А чтобы возместить причиненный бюджету ущерб, следователь наложил арест на банковские счета и имущество фигурантов уголовного дела.

20 ЛЕТ НА ДВОИХ И 3,8 МИЛЛИОНА ШТРАФА

- Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему Главе Элисты, бывшему депутату Элистинского городского собрания и руководителю аппарата Элистинского городского собрания. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления по статье «Получение взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере», - прокомментировали в следкоме Калмыкии. - Также бывший глава Элисты признан виновным в «Мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Суд приговорил бывшего главу города к 11 годам в колонии строгого режима, бывшего депутата — к девяти годам «строгача», а бывшего руководителя аппарата Элистинского городского собрания — к выплате штрафа в размере 3,8 миллиона рублей. Также в течение пяти лет они не смогут занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Уточним, что приговор в законную силу еще не вступил.

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