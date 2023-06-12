Дневник водителя ростовского трамвая: «Нет девушки, которая захотела бы познакомиться»

Ростовчанин Илья Лукьянов уже несколько лет работает водителем трамвая. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Два через два дня Илья Лукьянов встает раньше многих жителей донской столицы, чтобы отправиться в трамвайное депо на первом автобусе или на такси.

Почти год он проездил на трамвайном маршруте № 10 «площадь Мичурина – микрорайон Сельмаш», а до этого - водил трамваи № 6 «Центральный рынок – улица Текучева» и № 7 «Центральный рынок – улица Чукотская».

Водитель откровенно рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» о буднях своей профессии.

«КАТАЛИ БЕСПЛАТНО»

Сесть за руль трамвая Илья Лукьянов мечтал с самого детства, даже все его детские игры были связаны с этим видом транспорта:

– В детстве и юности я жил в городе Пермь. Еще мальчишками, мы с моим другом ставили дома рядом два кресла, а впереди – маленький стульчик, придумывали панели управления. В моем детстве были такие, помните, сдвоенные вагоны… Частенько ходили кататься на трамваях, все местные тетеньки-водители нас хорошо знали, поэтому катали бесплатно.

Став взрослым, Илья захотел воплотить свою мечту: в 2013 году и пошел учиться на водителя трамвая в краевое училище. Учеба длилась полгода, из которых три месяца было посвящено теории. Потом ученики сдавали внутренний экзамен в депо, проходили стажировку на учебном вагоне, и сдавали экзамен в ГИБДД. Только после этого получали удостоверение водителя трамвая.

– Потом мы выходили вместе с наставниками на свои маршруты на стажировку, которая длилась полтора месяца, – вспоминает мужчина. – Работу свою я полюбил сразу! Да и зарплата была достойная – от 40 тысяч рублей в месяц. Как сейчас помню трамвай «КТМ-71605», за руль которого сел впервые. Это был вагон № 416 «Учебный». Наставницу звали Валентиной Александровной. Она проработала за рулем трамвая больше 30 лет.

ВОДИТЬ ТРАМВАЙ ЛЕГЧЕ?

До того, как Илья переехал в Ростов-на-Дону, он успел поработать водителем трамвая не только в Перми, но и в Хабаровске. И всегда – на позитиве: работа нравится, за рулем всегда чувствует себя уверенно.

- Водить трамвай намного легче, чем тот же автобус. Он едет и едет себе по рельсам – все четко, - считает собеседник.

Но случались и дорожно-транспортные происшествия.

- Как-то столкнулись два встречных трамвая, - продолжает водитель. - Девочка-водитель не увидела, что у нее стрелка направлена на поворот. В этот момент выезжать стал я. А ее вагон вместо того, чтобы поехать направо, поехал прямо и со всей силы ударился в мой. Пришлось потом стоять больше четырех часов: были разбиты стекла, да и без пострадавших тоже не обошлось.

Несколько раз в трамвайный вагон Ильи въезжали и легковые автомобили – в основном, это происходило при повороте. Удар, как правило, приходился на заднюю часть вагона.

- Я подхожу к нему и спрашиваю «Как ты так не вырулил?», а он мне «Да я просто трамвай не увидел», - удивляется водитель. – А ты и думаешь «Ничего себе - разве такую махину можно не увидеть?!».

В РАЗЫ ДОРОЖЕ КРУТОГО ВНЕДОРОЖНИКА

Современные девушки, с горечью вздыхает Илья, не особо смотрят в сторону водителей трамваев. Наверное, считают, что те не очень много зарабатывают. Отчасти это действительно так – средняя зарплата водителя трамвая в Ростове-на-Дону около 35 тысяч рублей в месяц.

- В моей практике не было ни одной девушки, которая бы захотела познакомиться со мной как с водителем трамвая, - смеется Илья. - Оно и понятно, я же не банкир или менеджер в крутой машине. Но далеко не все знают, что тот же трамвайный вагон стоит намного больше, чем престижный внедорожник - от 15 до 27 миллионов рублей.

Зато Илья не раз замечал, что внутри их дружного коллектива многие коллеги активно знакомятся и даже встречаются. Поэтому верит, что когда-нибудь обязательно встретит свое счастье даже со своей профессией, в которой он "точно не ошибся".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамвай, вернись!: Действительно ли расширение трамвайной сети избавит Ростов от пробок

За чей счет банкет, и не придется ли опять «сворачивать» рельсы, как это было 20 лет назад (подробности)